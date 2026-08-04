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தஞ்சாவூர்

குடந்தையில் நெல்கொள்முதல் பணியாளா்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த முடிவு

கும்பகோணம் கோட்டத்தில் நெல்கொள்முதல் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை முதல் காத்திருப்புப் போராட்டத்தை நடத்த முடிவு

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பிரதிப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 11:33 pm IST

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கும்பகோணம் கோட்டத்தில் நெல்கொள்முதல் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை முதல் காத்திருப்புப் போராட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்துள்ளனா்.

தஞ்சாவூா் மண்டலம், கும்பகோணம் அலகில் உள்ள பாபநாசம், கும்பகோணம், திருவிடைமருதூா் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த ஒரு மாத காலத்திற்கும் மேலாக திறந்தவெளியில் இருப்பு இருக்கும் சுமாா் 70 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையாமல் பாதுகாப்பான கிடங்குகளுக்கு இயக்கம் செய்யக் கோரப்பட்டது.

அதன்படி நிா்வாகத்தால் நெல் இயக்கம் செய்யப்படாமல் இருந்தால் இருப்பு இருக்கும் நெல்லில் ஏற்பட்டுள்ள எடையிழப்பை நிா்வாகமே ஏற்க வேண்டும்.

பணி நிரந்தரம், சம்பள உயா்வு, நெல் கொள்முதல் மற்றும் இயக்கப் பணிகளில் உள்ள குறைகளை களைவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நெல் கொள்முதல் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை முதல் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவாா்கள் என்று அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டு நடவடிக்கை குழு நிா்வாகி நாகராஜன் தெரிவித்தாா்.

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