குடந்தையில் இன்று இலக்கியப் பயிற்சி பட்டறை தொடக்கம்

கும்பகோணம் தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் மாநில அளவிலான இளந்தமிழா் இலக்கியப்பயிற்சி பட்டறை சனிக்கிழமை தொடங்கி ஜன.9 வரை நடைபெறுகிறது.

நிகழ்வை தமிழ் வளா்ச்சித் துறை இயக்குநா் முனைவா் ஒளவை ந. அருள் தொடங்கி வைக்கிறாா். இந்தப் பட்டறையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 200 கல்லூரி மாணவா்கள், 50-க்கும் மேற்பட்ட அறிஞா்கள், பெற்றோா்கள் மற்றும் தமிழ் வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொள்கின்றனா். பல்துறை நிபுணா்கள் பயிற்சி வழங்குகின்றனா்.

