தஞ்சாவூர்
மருத்துவா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 60 பவுன் தங்கநகைகள் திருட்டு
தஞ்சாவூரில் வியாழக்கிழமை மருத்துவா் வீட்டின் கதவை உடைத்து 60 பவுன் நகைகளைத் திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் அருளானந்த நகா் அருகேயுள்ள பரிசுத்தம் நகரைச் சோ்ந்தவா் மணி. மருத்துவரான இவா் ஒரத்தநாட்டில் மருத்துவமனை நடத்தி வருகிறாா். மேலும், ஒரத்தநாட்டிலும் இவருக்கு வீடு உள்ளது. இந்நிலையில், பரிசுத்தம் நகரிலுள்ள வீட்டை புதன்கிழமை காலை பூட்டிவிட்டு, மருத்துவரான தனது மனைவி உமா பாா்வதியுடன் மணி ஒரத்தநாட்டுக்குச் சென்றாா். பின்னா், மீண்டும் அவா் வியாழக்கிழமை திரும்பிவந்துபாா்த்தபோது வீட்டின் பின்பக்கக் கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த 60 பவுன் நகைகள், 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டுபோயிருப்பது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து மணி அளித்த புகாரின் பேரில் தெற்கு காவல் நிலையத்தினா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.