கைப்பேசியில் விடியோ எடுத்து மிரட்டிய இளைஞா் கொலை : திமுக நிா்வாகி கைது
பெண்களிடம் நெருக்கமாக இருப்பதை விடியோ எடுத்து பணம்கேட்டு மிரட்டிய இளைஞரைக் கொலை செய்த திமுக நிா்வாகியை திருவிடைமருதூா் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் வீரசோழன் ஆற்றங்கரையில் ரத்தக்கரை இருந்தது தொடா்பாக போலீஸாா் புதன்கிழமை இரண்டாவது நாளாக ஆற்றில் சிறுவிமானம் (ட்ரோன்) உதவியுடன் தேடினா். அப்போது நிகழ்விடத்திலிருந்து சுமாா் 200 மீட்டா் தொலைவில் ஒரு இளைஞரின் சடலம் ஆற்றில் மிதந்தது. அந்த சடலத்தை மீட்ட போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில் இறந்துகிடந்தவா் கும்பகோணம் மேலக்காவிரி காளியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ரவி மகன் சச்சின் (26) என்பதும் ஆடுதுறை அருகே உள்ள ஆவணியாபுரம் தாஜுதீன் மகன் ஒசாமாவும் (25) நண்பா்கள் என்பதும், ஒசாமா திருவிடைமருதூா் ஒன்றிய திமுக இளைஞா் அணி துணை அமைப்பாளா் என்பதும், ஒசாமாவுக்கு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்களை சச்சின் விற்றுவந்துள்ளாா். மேலும் ஒசாமா பெண்களுடன் நெருக்கமாக இருப்பதை சச்சின் விடியோ எடுத்து அவரிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிவந்துள்ளதும் தெரியவந்தது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஒசாமா செவ்வாய்க்கிழமை வீரசோழன் ஆற்றங்கரையோரம் சச்சினை அழைத்து வந்து பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டபோது, இருவருக்குமிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் சச்சினை காரில் இருந்த ஜாக்கி ராடால் ஒசாமா தாக்கிவிட்டு தப்பியோடியது தெரியவந்தது. சடலத்தை மீட்ட போலீஸாா் கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து உடற்கூறாய்வுக்கு ஒப்படைத்து ஒசாமாவைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.