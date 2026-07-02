தஞ்சாவூரில் காவலா் எனக் கூறி, பெண்ணிடம் நகையை பறித்துச் சென்ற நபரை காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகக் காவல்நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட நாகை நெடுஞ்சாலையில் ஒரு பெண், தனது ஆண் நண்பருடன் அண்மையில் பேசிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அங்கு வந்த மா்ம நபா், தான் காவலா் என்றும், இங்கு தனியாக நின்று பேசக்கூடாது எனவும், விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் கூறி ஆண் நண்பரை சற்று தள்ளி வருமாறு கூறி அழைத்துச் சென்றாா். மேலும், இங்கு காவல் துறையினா் வருவா்; அவா்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனக் கூறினாா்.
பின்னா், தனியாக நின்ற பெண்ணிடம் சென்று, தற்போது உதவி ஆய்வாளா் அல்லது ஆய்வாளா் வருவாா் என்றும், அப்போது நகை அணிந்திருந்தால் பிரச்னை ஏற்படும் எனவும், அதனால், நகைகளைக் கழற்றி தன்னிடம் ஒப்படைக்குமாறும், பின்னா் பாதுகாப்பாக திருப்பித் தருவதாகவும் கூறினாா். இதை நம்பிய அப்பெண், மா்ம நபரிடம் மூன்றரை பவுன் நகைகளைக் கழற்றிக் கொடுத்தாா். இதை வாங்கிய மா்ம நபா் இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பிச்சென்றாா்.
விருத்தாசலத்தை சோ்ந்தவா்: இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகக் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். இதன் பேரில் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைப் பாா்த்தனா். இதில், போலீஸ் என ஸ்டிக்கா் ஒட்டப்பட்ட இரு சக்கர வாகனத்தில் மா்ம நபா் சுற்றுவதும், இவா் கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம் அருகேயுள்ள சின்ன காப்பான்குளத்தைச் சோ்ந்த சி. சிவராமன் (46) என்பதும், 40-க்கும் அதிகமான வழக்குகளில் தொடா்புடைய இவா், போலீஸ் எனக் கூறி பல இடங்களில் நகைகளைப் பறித்துச் சென்றதும், இதற்காக இவா் திருட்டு இரு சக்கர வாகனங்களைப் பயன்படுத்தியதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, சிவராமனை காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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