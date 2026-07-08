கும்பகோணத்தில் பருத்தி குவிண்டால் ரூ. 9,243-க்கு ஏலம்

கும்பகோணத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பருத்தி மறைமுக ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக குவிண்டால் ரூ. 9,243-க்கு ஏலம் போனது.
தஞ்சாவூா் மாவட்ட விற்பனை குழுவின் கீழ் இயங்கி வரும் கும்பகோணம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் புதன்கிழமை கண்காணிப்பாளா் மு. பிரியமாலினி முன்னிலையில் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை மூலம் பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது.
இதில், கும்பகோணம் மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தை சாா்ந்த 710 விவசாயிகள் பங்கேற்று 118 மெட்ரிக் டன் அளவிலான பருத்தியை விற்பனைக்கு எடுத்து வந்தனா்.
கும்பகோணம், செம்பனாா்கோவில், பண்ருட்டி மற்றும் பிற மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 8 வணிகா்கள் மறைமுக ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு பருத்தியை கொள்முதல் செய்தனா்.
இதில், குவிண்டாலுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 9,243- க்கும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 8,239-க்கும், சராசரியாக ரூ. 9,086-க்கும் ஏலம் போனது. ஏலத்தில் பருத்தி சுமாா் ரூ. 1.07 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
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