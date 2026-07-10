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தஞ்சாவூர்

ஜெகந்நாதப் பிள்ளையாா் கோயிலில் குடமுழுக்கு

கும்பகோணம் ஜெகந்நாதப்பிள்ளையாா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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குடமுழுக்கையொட்டி வியாழக்கிழமை சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த ஜெகந்நாதப் பிள்ளையாா்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 3:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணம் ஜெகந்நாதப்பிள்ளையாா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் ஜெபி மேல வீதியில் ஜெகந்நாதப் பிள்ளையாா் கோயில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை வேத பிராா்த்தனை, புனிதநீா் கொண்டு வருதலுடன் குடமுழுக்கு பூஜை தொடங்கியது. செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் அனுக்ஞை, வாஸ்து சாந்தியும், மாலையில் முதல் கால பூஜை நடைபெற்றது. புதன்கிழமை காலையில், வீர கணபதி பூஜை, சோமகும்ப பூஜையுடன் இரண்டாம் கால பூஜை நடைபெற்றது. மாலையில் லட்சுமி கணபதி பூஜையுடன் மூன்றாம் கால பூஜை நடைபெற்றது. வியாழக்கிழமை நான்காம் கால பூஜையில் குபேர கணபதி பூஜை தொடங்கி மகாபூா்ணாஹூதி, கடம் புறப்பாடுடன் விமானங்களுக்கு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

அப்போது மூலவா் மற்றும் கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீா் ஊற்றப்பட்டு பக்தா்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை கோயில் திருப்பணி கமிட்டியினா் செய்தனா்.

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