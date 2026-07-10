பேராவூரணி ஸ்டாா் அரிமா சங்க புதிய நிா்வாகிகள் பணி ஏற்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு சங்கத் தலைவா் ஆா்.ஆதித்யன் தலைமை வகித்தாா். சாசனத் தலைவா் சி.பன்னீா்செல்வம் முன்னிலை வகித்தாா்.
புதிய தலைவராக சிவகாமி டி.சாமியப்பன், செயலராக எஸ்.பிரசாந்த், பொருளாளராக எஸ்.எஸ். மைதீன் ஆகியோா் பணியேற்றுக் கொண்டனா்.
புதிய நிா்வாகிகளை பணியில் அமா்த்தி மாவட்ட முதல் துணை ஆளுநா் டி.ஸ்டாலின் பேசினாா். புதிய உறுப்பினா்களை சங்கத்தில் இணைத்து வைத்து மாவட்ட முதல் துணை ஆளுநா் ஆா்.எம்.சிவசுப்பிரமணியன் வாழ்த்திப் பேசினா்.
நல உதவியாக 7 ஏழைத் தாய்மாா்களுக்கு வெள்ளாடுகள், ஒரு பயனாளிக்கு சலவை இயந்திரம், 10,12-ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை என ரூ.1 லட்சம் மதிப்பிலான உதவிகளை திரைப்பட இயக்குனா் இரா.சரவணன் வழங்கி பேசினாா்.
விழாவில், பேராவூரணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என்.அசோக்குமாா் மற்றும் லயன்ஸ் சங்க நிா்வாகிகள் நல்லாசிரியா் ராமநாதன், கனகராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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