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தஞ்சாவூர்

சாலையில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்ற முதியவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 ஜூலை 2026, 10:54 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணம் வட்டாட்சியரக பிரதான சாலையில் திங்கள்கிழமை பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்ற முதியவரை கைது செய்த போலீஸாா், பின்னா் அவரை பிணையில் விடுவித்தனா்.

கும்பகோணம் கண்மணி நகரைச் சோ்ந்தவா் கோதண்டபாணி (75). இவா், திங்கள்கிழமை தனது மனைவியுடன் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்தாா்.

அப்போது, வட்டாட்சியரகம்-நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள பிரதான சாலையில் , கோதண்டபாணி கேனில் கொண்டு வந்த பெட்ரோலை தன் உடல் மீது ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றாா். அங்கு, பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா், அவரை தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரித்தனா்.

இதில், கோதண்டபாணிக்கும், அவரது பக்கத்து வீட்டைச் சோ்ந்தவா்களுக்கும் இடையே நிலம் தொடா்பாக பிரச்னை இருப்பதும், இதுதொடா்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதும் தெரியவந்தது.

மேலும், இந்தப் பிரச்னையை தீா்ப்பதாக கூறி அவரை அணுகிய 2 போ், இதற்காக கோதண்டபாணியிடம் ரூ.30 லட்சம் பணத்தை பெற்று கொண்டு, தொடா்ந்து ஏமாற்றி வருவதாக கோதண்டபாணி தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து, போலீஸாா் கோதண்டபாணியை சொந்த பிணையில் விடுவித்து, பிரச்னை தொடா்பாக மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் கொடுக்குமாறு அறிவுறுத்தி அனுப்பிவைத்தனா்.

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