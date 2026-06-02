தஞ்சாவூர்

கரந்தையில் சப்தஸ்தான திருவிழா தொடக்கம்

தஞ்சாவூரில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை, தஞ்சாவூா் அரண்மனை தேவஸ்தானம் சாா்பில், கரந்தையில் சப்தஸ்தானம் என்கிற ஏழூா் பல்லக்கு திருவிழா திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

பல்லக்கில் எழுந்தருளிய கருணாசாமி - பெரியநாயகி.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:28 am IST

கரந்தை கருணாசாமி கோயிலில் வைகாசி விசாகப் பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் மே 21-ஆம் தேதி தொடங்கியது. தொடா்ந்து, உற்ஸவங்கள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் மே 29-ஆம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

இதைத்தொடா்ந்து, சப்தஸ்தானம் என்கிற ஏழூா் பல்லக்கு திருவிழா திங்கள்கிழமை காலை தொடங்கியது. இதில், பெரியநாயகி உடனாகிய கருணாசாமி என்கிற ஸ்ரீ வசிஷ்டேஸ்வரா் பெரிய கண்ணாடி பல்லக்கிலும், மணக்கோலத்தில் அருந்ததி தேவி உடனுறை ஸ்ரீவசிஷ்ட மகரிஷி சிறிய வெட்டிவோ் பல்லக்கிலும் புறப்பாடு நடைபெற்றது.

இவ்விழாவில் தஞ்சாவூா் அரண்மனை தேவஸ்தான பரம்பரை அறங்காவலா் சி. பாபாஜி ராஜா போன்ஸ்லே, செயல் அலுவலா் சுந்தரராசு, கண்காணிப்பாளா் ரவி, மேற்பாா்வையாளா் ரமேஷ், ஆடிட்டா் ஆா். ரவிச்சந்திரன், கயிலை ராமநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

இதையடுத்து, வெண்ணாற்றங்கரை ஆனந்தவள்ளி உடனுறை தஞ்சபுரீஸ்வரா் கோயில், திட்டை சுகுந்தகுந்தளாம்பிகை உடனுறை வசிஷ்டேஸ்வரா் கோயில், கூடலூா் ஸ்ரீ மீனாட்சி உடனுறை சொக்கநாதா் கோயில், புன்னைநல்லூா் மாரியம்மன் கோவில் கைலாசநாதா் கோயில் ஆகிய இடங்களுக்கு பல்லக்குகள் சென்றன.

இன்று பொம்மை பூ போடும் நிகழ்வு: இதைத்தொடா்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை காலை புன்னைநல்லூா் மாரியம்மன் கோவில் கைலாசநாதா் கோயிலிலிருந்து புறப்பட்டு, தஞ்சாவூா் கீழவாசல் ஸ்ரீ பாலாம்பிகை உடனுறை பூமாலை வைத்தியநாத சுவாமி கோயிலுக்கு பல்லக்குகள் வந்து சேரும். இதையடுத்து, மேல வீதி கொங்கணேஸ்வரா் கோயிலுக்கு சென்று, மாலையில் கரந்தையில் உள்ள ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரா் கோயிலுக்கு சென்று ஏழூா் பல்லக்குகளும் கருணாசாமி கோயிலுக்கு சென்றடையும். அங்கு சுவாமிக்கு பதுமை பூசாற்று நிகழ்வு (பொம்மை பூ போடுதல்), மகா தீபாராதனை நடைபெறவுள்ளன.

தஞ்சாவூா் கரந்தை கருணாசாமி கோயிலிலிருந்து திங்கள்கிழமை காலை புறப்பட்ட கண்ணாடி பல்லக்கு.

2000 ஆண்டுகள் பழமையான ஏழூர் கண்ணாடி பல்லக்குத் திருவிழா!

ஏழூர்த் திருவிழா..

காக்கும் கடவுள் கெங்கையம்மன்

வாழப்பாடியில் சித்திரைத் திருவிழா ஆழித்தேரோட்டம்!

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

