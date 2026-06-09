Dinamani
மாநகராட்சிகளில் 24 மணிநேரமும் தடையற்ற குடிநீர்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுஓமன் கடல்பகுதியில் தீப்பிடித்த எண்ணெய்க் கப்பல்: 24 மாலுமிகளை மீட்ட இந்திய கடற்படை!பங்குச் சந்தை சரிவு எதிரொலி: முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ. 6.31 லட்சம் கோடி இழப்பு!இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டத்தில் இடம்பிடித்த கரப்பான் பூச்சி கட்சி!எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.யை பாஜக வாங்கலாம்! மக்களை வாங்க முடியாது - காங்கிரஸ் என் பெயர், புகைப்படத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் : அண்ணாமலைபிலிப்பின்ஸில் பயங்கர நிலநடுக்கம்: பலி 32-ஆக உயர்வு!
/
தஞ்சாவூர்

டிராக்டா் மீதான வரிகளை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தல்

News image

டிராக்டா். - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 3:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேளாண் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிராக்டருக்கு விதிக்கப்படும் வரிகளை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பு) வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுதொடா்பாக நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில், மாவட்ட ஆட்சியா்கள் மூலம் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பும் இயக்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இதன்படி, தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஆா். இராமச்சந்திரன், மாவட்டச் செயலா் சோ. பாஸ்கா் தலைமையில் அளித்த மனு:

வேளாண் தொழிலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிராக்டா்களுக்கு விரைவு சாலை வரி போடுவது ஏற்கக் கூடியதாக இல்லை. டிராக்டா்கள் வாங்கும்போது சாலை வரி, ஜிஎஸ்டி வரி, வாட் வரி என பல வரிகள் வசூலிப்பது அநியாயமாகும். இதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். விரைவு சாலையில் டிராக்டா்கள் பயணிக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனை இருக்கும்போது சாலை வரி போடுவது என்பது ஏற்புடையதாக இல்லை.

வேளாண் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் விவசாய கருவிகள் பட்டியலில் டிராக்டா் பெயா் இணைக்கப்பட வேண்டும். டிராக்டா் டீசலுக்கு வாட் வரியை நீக்க வேண்டும். சாலை வரி, என்சிசிடி வரி உள்ளிட்ட அனைத்து வரிகளையும் நீக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனா்.

இந்நிகழ்வில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெற்கு மாவட்டச் செயலா் கோ. சக்திவேல், மாவட்ட நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் வெ. சேவையா, தி. திருநாவுக்கரசு, ஒன்றியச் செயலா்கள் ஆா்.ஆா். முகில், பி. குணசேகரன், விவசாய சங்க மாவட்டப் பொருளாளா் உ. சௌந்தர்ராஜன், துணைச் செயலா் அ. கலியபெருமாள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

கும்பகோணத்தில்: இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கோட்டாட்சியா் வி.எம். திருமலையிடம் மனு அளித்தனா்.

முன்னதாக, கோட்டாட்சியரிடம் மனு அளிக்க தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலா் ஏ.எம். ராமலிங்கம் தலைமையில் சங்கத்தினா் டிராக்டா்களில் ஊா்வலமாக வந்தனா். அப்போது கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா், அவா்களை வழிமறித்து டிராக்டா் வாகனங்களுடன் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. பின்னா், அங்கிருந்து விவசாயிகள் நடைப்பயணமாக சென்று மனு அளித்தனா். அப்போது, மாவட்ட துணை செயலா் ஆா்.செந்தில்குமாா், மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் ஏ. ராஜேந்திரன், எம். புகழேந்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

வேளாண்மைப் பட்டியலில் டிராக்டரை இணைத்து வரிகளை நீக்கக் கோரிக்கை

வேளாண்மைப் பட்டியலில் டிராக்டரை இணைத்து வரிகளை நீக்கக் கோரிக்கை

விவசாய நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்

விவசாய நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்

மந்திகுளம் தொழில்சாலை மாசுகளால் பொதுமக்கள் அவதி நடவடிக்கைக் கோரி மனு

மந்திகுளம் தொழில்சாலை மாசுகளால் பொதுமக்கள் அவதி நடவடிக்கைக் கோரி மனு

விடியோக்கள்

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |