தஞ்சாவூரில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி பிறந்த நாள் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு அதன் தலைவா் எம். மகேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் மாநகர மாவட்டத் தலைவா் பி.ஜி. ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு, மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினா் ஏ. ஜேம்ஸ், மாநகர மாவட்டச் செயலா் சிவமாறன், துணைத் தலைவா் சதானந்தம், சேவா தளம் தலைவா் திருஞானம், பொருளாளா் பாபு, தஞ்சாவூா் மக்களவைத் தொகுதி முன்னாள் பொறுப்பாளா் ராஜ்மோகன், முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஆதிநாராயணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல, தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் தஞ்சாவூா் மேல வீதியில் காங்கிரஸ் கொடியேற்றி இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், நாணயக்கார செட்டித் தெருவிலுள்ள சுப்பையா நாயுடு பள்ளியில் மாணவா்களுக்கு இனிப்புகள், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
விழாவுக்கு தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் து. கிருஷ்ணசாமி வாண்டையாா் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் கோ. அன்பரசன், வட்டாரத் தலைவா்கள் ரவிச்சந்திரன், நாராயணசாமி, ஜே.ஆா். சுரேஷ், மாநிலப் பொதுக் குழு உறுப்பினா்கள் கண்டிதம்பட்டு ஆா். கோவிந்தராஜூ, கதா் வி. வெங்கடேசன், மாநில ஊடகப் பிரிவு பொதுச் செயலா் பிரபு, இளைஞா் காங்கிரஸ் மாவட்டப் பொதுச் செயலா் பி. சத்தியமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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