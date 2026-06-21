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தஞ்சாவூர்

பட்டுக்கோட்டை அருகே 550 கிலோ குட்கா பறிமுதல்: இருவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பட்டுக்கோட்டை அருகே குட்கா கடத்தி வந்த இரண்டு பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து 550 கிலோ குட்காவையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை வட்டம், அதிராம்பட்டினம் அருகே பட்டுக்கோட்டை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் மணிமாறன் மேற்பாா்வையில் அதிராம்பட்டினம் காவல் ஆய்வாளா் ஜெயமோகன் மற்றும் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராம்குமாா் ஆகியோா் தலைமையிலான காவலா்கள் அடங்கிய குழுவினா் சனிக்கிழமை அதிகாலை ரோந்து பணியின் போது சந்தேகத்திற்குட்பட்ட வாகனத்தை சோதனை செய்தனா்.

அதில், சட்டவிரோதமாக 550 கிலோ குட்கா கடத்தி வந்த குற்றவாளிகளான ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த பாகாா் ராம் (26) மற்றும் பிரகாஷ் (24) ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு அவா்களிடமிருந்த 550 கிலோ குட்கா, ஒரு நான்கு சக்கர வாகனம் மற்றும் ஒரு கைப்பேசி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுகுறித்து மேற்கண்ட இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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