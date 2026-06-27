வேளாண் துறையிலும் தமிழக முதல்வா் வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிடுவாா் என்றாா் வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத்துறை அமைச்சா் ர. வினோத்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை வெள்ளிக்கிழமை திறந்துவைத்த அவா் பின்னா் தெரிவித்தது:
வேளாண் துறையிலும் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. முதல்வா் ஒவ்வொரு துறையிலும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். எல் நினோ காரணமாக டெல்டா மண்டலத்துக்கு பாதிப்பு இல்லை என்றாலும், அதுபோன்ற காலகட்டத்தில் சாகுபடி செய்யும் முறைகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.
கும்பகோணத்தை புதிய மாவட்டமாக அறிவிப்பதற்கான வழிமுறைகளை முதல்வா் ஆராய்ந்து வருகிறாா். கும்பகோணம் தொகுதி மக்கள் என்னை 24 மணிநேரமும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அமைச்சா்.
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