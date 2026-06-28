Dinamani
என்னை வைத்தே திமுக கூட்டணியை உடைக்க முயற்சித்தனர்: திருமாவளவன்திருப்பதியில் அலைமோதும் கூட்டம்: ஸ்ரீவாணி, விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகள் நாளை ரத்துஈரான் என்ற நாடே இருக்காது: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!அடுத்த கூட்டத்தொடரில் முதல்வரின் டான்ஸ் இருக்கலாம்: உதயநிதிதில்லி பிரதிநிதி நியமனம்: முதல்வருக்கு அதிகாரம் உள்ளது - திருமாவளவன்திமுக - அதிமுக சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க இன்று காலை வரையில் முயற்சி: நிர்மல் குமார்
/
தஞ்சாவூர்

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்! தஞ்சாவூரில் ஜூலை 4-இல் அன்புமணி ராமதாஸ் நடைப் பயணம்!

தஞ்சாவூரில் ஜூலை 4-இல் அன்புமணி ராமதாஸ் நடைப் பயணம்...

News image

அன்புமணி ராமதாஸ். - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 5:10 am IST

Syndication

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக தஞ்சாவூரில் ஜூலை 4-ஆம் தேதி நடைப்பயண பிரசாரம் மேற்கொள்ளும் அன்புமணி ராமதாசுடன் 3 ஆயிரம் பேரை திரட்டி கலந்து கொள்வது என பாமக முடிவு செய்துள்ளது.

தஞ்சாவூரில் பாமக மாவட்டச் செயற்குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

இதில், மேக்கேதாட்டு அணை திட்டத்துக்கு எதிராக தஞ்சாவூரில் பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் ஜூலை 4-ஆம் தேதி நடைப்பயண பிராசரம் செய்கிறாா். அவருடன் 3 ஆயிரம் விவசாயிகளைத் திரட்டி கலந்து கொள்வது,

தவெக அரசு தோ்தலில் அளித்த வாக்குறுதிப்படி விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். தஞ்சாவூா் கொடிமரத்து மூலையில் அகழி பாலம் இடிக்கப்பட்டு 4 மாதங்களாகியும், எந்த வேலையும் நடைபெறாத நிலையில், போக்குவரத்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், உடனடியாக வேலை தொடங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

கூட்டத்துக்கு பாமக மாவட்டச் செயலா் சரவணன் தலைமை வகித்தாா். உழவா் பேரியக்கத் தலைவா் கோ. ஆலயமணி, நெய்வேலி பாமக செயலா் ரவிச்சந்திரன், மாநில இளைஞரணி செயலா் வெங்கட்ராமன், கோதை கேசவன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக கலந்து கொண்டனா்.

மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் மணி முருகன், மாவட்டத் துணைச் செயலா் பாரத், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் கனகராஜ், அரசூா் ஆறுமுகம், காந்தி, மாவட்டத் தலைவா்கள் மாா்க்கண்டன் ராஜாராமன், மாவட்டப் பொருளாளா் ரேணுகா கோவிந்தராஜன், கலிய கோவிந்தராஜ், ஒன்றியச் செயலா்கள் பிரேம்குமாா், உத்தமனூா் கோபி, வாசு நாராயணன், சீனி பாண்டி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மேக்கேதாட்டு அணை தீர்மானத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது ஏன்? ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்

மேக்கேதாட்டு அணை தீர்மானத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது ஏன்? ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்

மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் புதிய நடுவர் மன்றம் தேவையற்றது: அன்புமணி

மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் புதிய நடுவர் மன்றம் தேவையற்றது: அன்புமணி

மேக்கேதாட்டு அணை! தமிழ்நாடு அரசுக்கு திமுக உறுதுணையாக இருக்கும்! உதயநிதி ஸ்டாலின்

மேக்கேதாட்டு அணை! தமிழ்நாடு அரசுக்கு திமுக உறுதுணையாக இருக்கும்! உதயநிதி ஸ்டாலின்

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம்! தேமுதிக, பாமக ஆதரவு!

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம்! தேமுதிக, பாமக ஆதரவு!

விடியோக்கள்

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

வெளியானது அடி போடி பாடல்!