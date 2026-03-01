Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
தஞ்சாவூர்

2028 மகாமகத் திருவிழாவில் 18 நாள்கள் துறவியா் மாநாடு! அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் சங்கம் தகவல்!

News image
சுவாமி வேதானந்த ஆனந்தா.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணத்தில் 2028-இல் நடைபெறும் மகாமக திருவிழாவை முன்னிட்டு 18 நாள்கள் துறவியா் மாநாடு நடைபெற உள்ளது என அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் சங்க பொதுச்செயலா் சுவாமி வேதாந்த ஆனந்தா தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து பாஸ்கரராஜபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் தெரிவித்தது:

தென் பாரத கும்பமேளா எனப் போற்றப்படும் அனைத்து நதிகளும் சங்கமிக்கும் கும்பகோணம் மகாமகப் பெருவிழா 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் சங்கம் சாா்பில் 18 நாள்கள் துறவியா்கள், அடியாா்கள் மாநாடு நடத்திட ஆயத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மூன்று நாள்கள் சந்நியாசிகள் மாநாட்டில் தமிழக சந்நியாசிகளுக்கு ஒரு நாள், பிற மாநில சந்நியாசிகளுக்கு ஒரு நாள் மற்றும் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய ஹிந்து துறவியா்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு என மூன்று நாள்கள் நடைபெறுகிறது.

பெண் துறவியா் மாநாடு ஒரு நாள், தொடா்ந்து சைவ அடியாா்கள், வைணவ அடியாா்கள், அத்வைத பொறுப்பாளா்கள், நதிநீா் விழிப்புணா்வு, விவசாய மாநாடு, அனைத்து சமுதாய சங்கங்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு என 18 நாள்கள் மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான பணிகளை சங்க நிறுவனா் சுவாமி ராமானந்தா, தலைவா் சிரவை ஆதீனம் தவத்திரு குமரகுருபர சுவாமிகள், பேரூா் ஆதீனம் தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளாா், பொருளாளா் சிவராமானந்தா உள்ளிட்டோா் வழிகாட்டலில் நிா்வாகப் பொறுப்பாளா்கள் செய்து வருகின்றனா் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

தாய் மொழி நாள் விழிப்புணர்வு அவசியம்

தாய் மொழி நாள் விழிப்புணர்வு அவசியம்

இந்திய ஏஐ உச்சி மாநாடு: சென்னை ஐஐடி முக்கிய பங்களிப்பு

இந்திய ஏஐ உச்சி மாநாடு: சென்னை ஐஐடி முக்கிய பங்களிப்பு

குடிமைப் பணிகள் தோ்வு: இணையவழி விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிக்க 3 நாள் அவகாசம் நீட்டிப்பு

குடிமைப் பணிகள் தோ்வு: இணையவழி விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிக்க 3 நாள் அவகாசம் நீட்டிப்பு

ஐயனாா் கோயில் திருவிழா கொடியேற்றம்

ஐயனாா் கோயில் திருவிழா கொடியேற்றம்

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு