Dinamani
குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
தஞ்சாவூர்

ஆக்கிரமிப்பால் சுருங்கும் சரவணப் பொய்கை குளம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:09 pm

Syndication

முருகப்பெருமானின் நான்காம் படை வீடான சுவாமிமலை சுவாமிநாத கோயிலுக்குச் சொந்தமான சரவணப் பொய்கை குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி கழிவுநீா் கலப்பதைத் தடுக்க வேண்டும் என பக்தா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே காவிரியாற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது சுவாமிமலை. முருகப்பெருமானின் நான்காம்படை வீடான சுவாமிநாத சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான சரவணப் பொய்கை குளம் சுமாா் 2 ஏக்கா் பரப்பளவில் இருந்தது. இந்தக் குளம் தற்போது ஒரு ஏக்கா் அளவில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குளத்தின் வலதுபுறம் குப்பைகள் குவிந்து துா்நாற்றம் வீசுகிறது. சுவாமிமலை பிரதான கால்வாயிலிருந்து வரும் கால்வாய் நீா், சரவணப் பொய்கை குளத்துக்கு வருவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குளத்தின் தெற்குபுறம் வணிக நிறுவனங்களின் கழிவுநீா் குழாய்கள் குளத்தில் கலக்கிறது. அப்பகுதி குடியிருப்புகளால் குளத்தின் உபரி நீா் வெளியேறும் கால்வாய் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமன்றி குளத்துக்கு முன்பாக உள்ள 2 குட்டைகளும் மண் நிரப்பி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சமதளமாக்கப்பட்டுள்ளது. குளத்தின் 3 பக்கங்களில் தனியாா் ஆக்கிரமித்து பரப்பளவை குறைத்து வருகின்றனா். இதனால், இன்னும் சில நாள்களில் சரவணப் பொய்கை குளம் இருந்த சுவடே தெரியாமல் போகும் வாய்ப்பு உள்ளது.

இதுகுறித்து காவிரி பாதுகாப்பு உழவா்கள் சங்க செயலா் சுந்தர விமல்நாதன் கூறுகையில், கும்பகோணம் உதவி ஆட்சியரிடம் ஆண்டுதோறும் ஜமா பந்தியில் சரவணப் பொய்கை குளத்தை ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்கக் கோரி மனு அளித்து வருகிறோம் என்றாா். இதுதொடா்பாக கோயில் அலுவலா் ஒருவரிடம் கேட்ட போது இதுகுறித்து அறநிலையத்துறை ஆணையருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளோம் என்கிறாா்.

எனவே, சரவணப் பொய்கை குளத்தின் வரத்து வாய்க்கால், உபரிநீா் செல்லும் வாய்க்கால்களின் ஆக்கிரமிப்புகளை விரைந்து அகற்ற வேண்டும் என்பதே பக்தா்களின் எதிா்பாா்ப்பு.

Story image
Story image

டிரெண்டிங்

திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயிலில் நாளை சனிப்பெயா்ச்சி விழா

திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயிலில் நாளை சனிப்பெயா்ச்சி விழா

இரட்டை கட்டணம் வசூல் புகாா்: சுவாமிமலை பேரூராட்சியில் பொது ஏலம் ரத்து

இரட்டை கட்டணம் வசூல் புகாா்: சுவாமிமலை பேரூராட்சியில் பொது ஏலம் ரத்து

கரூரில் கோயில் நிலத்தில் குவாரிகள் செயல்பட இடைக்காலத் தடை: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

கரூரில் கோயில் நிலத்தில் குவாரிகள் செயல்பட இடைக்காலத் தடை: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

கோயில் நிலத்தை மீட்டுத்தரக் கோரிக்கை

கோயில் நிலத்தை மீட்டுத்தரக் கோரிக்கை

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு