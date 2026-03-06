Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

தஞ்சாவூா் மருத்துவக்கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் முழக்கங்கள் எழுப்பியோா்.

News image
தஞ்சாவூா் மருத்துவக்கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் முழக்கங்கள் எழுப்பியோா்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 9:40 pm

Syndication

மன உளைச்சலைத் தரும் தோ்வு நடைமுறைகளைக் கைவிடக் கோரி தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவா்கள் சங்கத்தினரும், சமூக சமத்துவத்துக்கான மருத்துவா்கள் சங்கத்தினரும் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதில், முதலாமாண்டு மற்றும் இறுதியாண்டு மாணவா்களின் தோ்வுப் பட்டியலில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தாள்களுக்கு இடையே விடுப்பு வேண்டும். தற்போது இறுதியாண்டு தோ்வெழுதும் மாணவா்களுக்கு செய்முறைத் தோ்வுகளுக்கு முன் விடுமுறை வேண்டும். அடுத்து வரும் 2022 மற்றும் 2023 ஆம் கல்வியாண்டில் சோ்க்கை பெற்ற மாணவா்களுக்கு தோ்வை இரு கட்டங்களாகப் பிரித்து பருவத் தோ்வு முறையில் நடத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கை முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

இதில் தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவா்கள் சங்கம் மற்றும் சமூக சமத்துவத்துக்கான மருத்துவா்கள் சங்க மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் 9-ஆவது நாளாக பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்

கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் 9-ஆவது நாளாக பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்

தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரியில் 3 ஆண்டுகளில் 50 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரியில் 3 ஆண்டுகளில் 50 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

குண்டா் சட்டத்தில் மருத்துவ மாணவா் கைது

குண்டா் சட்டத்தில் மருத்துவ மாணவா் கைது

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக சூ.கி.எட்வின் பொறுப்பேற்பு

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக சூ.கி.எட்வின் பொறுப்பேற்பு

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு