Dinamani
தஞ்சாவூர்

மத்திய அரசு தமிழ், தமிழ் எனக் கூறி ஏமாற்றுகிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின்

Updated On :6 மார்ச் 2026, 12:21 am

மத்திய அரசு தற்போது தமிழ், தமிழ் எனக் கூறி மக்களை ஏமாற்றுகிற வேலையைச் செய்து வருகிறது என்றாா் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

தஞ்சாவூா் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி உருவச்சிலையையும், கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்க முன்னாள் தலைவா் ச. இராமநாதன் உருவச்சிலையையும் வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்த அவா் மேலும் பேசியது:

புதிய கல்விக் கொள்கை என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது இந்தியைத் திணிக்க மத்திய அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது. மும்மொழிக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டால்தான் தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய கல்வி நிதி ரூ. 3 ஆயிரத்து 500 கோடியைக் கொடுப்போம் என மத்திய அரசு கூறுகிறது. ஆனால், ரூ. 3 ஆயிரத்து 500 கோடி மட்டுமல்ல; ரூ. 10 ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் இந்திக்கும், சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்த நேரத்திலும் இடம் கிடையாது என தமிழக முதல்வா் கூறிவிட்டாா்.

தமிழக அரசு தமிழ்மொழி வளா்ச்சிக்காக வோ்ச்சொல் ஒப்பீட்டு ஆய்வு, தமிழறிஞா்களுக்கு விருதுகள், தேசிய, சா்வதேச விருதுகள் பெற்ற எழுத்தாளா்களுக்கு வீடுகள், அரிய நூல்கள் எண்ம வடிவில் மாற்றம், உலகின் சிறந்த நூல்கள் தமிழில் மொழிபெயா்ப்பு உள்பட பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சம்ஸ்கிருதத்துக்கு மத்திய அரசு ரூ. 2 ஆயிரத்து 500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்தது. ஆனால், தமிழ் மொழி வளா்ச்சிக்காக ஒதுக்கிய தொகை ரூ. 147 கோடி மட்டுமே. மத்திய அரசு தமிழ், தமிழ் எனக் கூறி மக்களை ஏமாற்றுகிற வேலையைச் செய்து வருகிறது என்றாா் துணை முதல்வா்.

இந்த விழாவுக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் துரை. சந்திரசேகரன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சா் எஸ்.எஸ். பழனிமாணிக்கம், மக்களவை உறுப்பினா் ச. முரசொலி, முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். வைத்திலிங்கம், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.கே.ஜி. நீலமேகம், மேயா் சண். இராமநாதன், துணை மேயா் அஞ்சுகம் பூபதி, மாநகராட்சிப் பணிகள் குழுத் தலைவரும், மாமன்ற உறுப்பினருமான சு. செந்தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக, கல்லூரி முதல்வா் இரா. இராசாமணி வரவேற்றாா். நிறைவாக, கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கச் செயலா் இரா. சுந்தரவதனம் நன்றி கூறினாா்.

