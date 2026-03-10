Dinamani
தஞ்சாவூர்

கும்பகோணம் அரசு கவின் கல்லூரியில் கண்காட்சி

கும்பகோணம் அருகே கொட்டையூரில் உள்ள அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகளின் ஓவியங்கள், சிற்பக் கண்காட்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கும்பகோணம் அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஓவியக் கண்காட்சி.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மகளிா் தினத்தை முன்னிட்டு தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே கொட்டையூரில் உள்ள அரசு கவின் கலைக் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகளின் ஓவியங்கள், சிற்பக் கண்காட்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கல்லூரி முதல்வா் பி. ஆா். ரவி தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில் ஆவணப்பட இயக்குநா் ரவி சுப்பிரமணியன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று 147 மாணவிகளின் வண்ணக்கலை, சிற்பக் கலை உருவாக்கங்களை பாா்வையிட்டு அவை குறித்துக் கேட்டறிந்தாா்.

தொடா்ந்து ஓவியக்கலைஞா் கிருஷ்ணம்மாள் குறித்த ஆவணப்படம் திரையிடப்பட்டது. நிகழ்வில் ரோட்டரி சங்க நிா்வாகிகள் ராஜா, சபீா் அகமது உள்ளிட்டோா் பேசினா். விரிவுரையாளா் ராதா வரவேற்றாா். முதுநிலை விரிவுரையாளா் அருளரசன் நன்றி கூறினாா்.

