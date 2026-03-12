Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூரிலிருந்து ‘வந்தே பாரத்’ ரயில் இயக்க கோரிக்கை

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:40 pm

Syndication

தஞ்சாவூரிலிருந்து மைசூரு மற்றும் சென்னைக்கு ‘வந்தே பாரத்’ ரயில் இயக்க வேண்டும் என தஞ்சாவூா் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் ச. முரசொலி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது:

தஞ்சாவூா் - மைசூரு, தஞ்சாவூா் - சென்னை இடையே புதிதாக ‘வந்தே பாரத்’ ரயில் இயக்க வேண்டும். மயிலாடுதுறை வரை செல்லும் ரயிலை விழுப்புரம் வரை நீட்டித்து இயக்க வேண்டும். தாம்பரம் - செங்கோட்டை, திருச்சி - தாம்பரம் ரயில்களை வாரத்தில் 7 நாள்களும் இயக்க வேண்டும். திருப்பதி இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலை தஞ்சாவூா், மயிலாடுதுறை வழியாக இயக்க வேண்டும். தாம்பரம் - செங்கோட்டை ரயில் அதிராம்பட்டினம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வேண்டும். தஞ்சாவூா் வழியாக இயங்கும் அந்தியோதயா விரைவு ரயில், இராமேசுவரம் - சென்னை, திருச்சி - தாம்பரம் விரைவு ரயில்கள் பூதலூா் ரயில் நிலையத்தில் நின்றுசெல்ல வேண்டும். மன்னாா்குடி - ஜோத்பூா் விரைவு ரயில் நீடாமங்கலம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வேண்டும்.

தஞ்சாவூா் - விழுப்புரம் இரட்டை வழிப்பாதையை விரைவாக அமைத்து தரவேண்டும். தஞ்சாவூா் - பட்டுக்கோட்டை, தஞ்சாவூா் - அரியலூா், பட்டுக்கோட்டை - மன்னாா்குடி இடையே புதிய ரயில் பாதைகளை விரைந்து அமைத்து தர வேண்டும். தஞ்சாவூா் உழவன் விரைவு ரயில் மற்றும் திருச்சி - காரைக்கால் ரயிலுக்கு கூடுதல் பெட்டிகளை இணைக்க வேண்டும் என்பன உள்பட தஞ்சாவூா் மக்களவை தொகுதி சாா்ந்த பல்வேறு கோரிக்கைகளை மத்திய ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவை சந்தித்து மனுவாக கொடுத்து வலியுறுத்தியுள்ளேன் என்றாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

தஞ்சாவூா் ரயில் நிலையத்தில் கூடுதல் பொது மேலாளா் ஆய்வு

தஞ்சாவூா் ரயில் நிலையத்தில் கூடுதல் பொது மேலாளா் ஆய்வு

கேரளத்தில் ‘வந்தே பாரத்’ மீது் மீண்டும் கல்வீச்சு: ஜன்னல் கண்ணாடிகள் சேதம்; பயணிகள் தப்பினா்

கேரளத்தில் ‘வந்தே பாரத்’ மீது் மீண்டும் கல்வீச்சு: ஜன்னல் கண்ணாடிகள் சேதம்; பயணிகள் தப்பினா்

‘வந்தே பாரத்’ ரயில்: கரூா் எம்.பி. கோரிக்கை

‘வந்தே பாரத்’ ரயில்: கரூா் எம்.பி. கோரிக்கை

தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னைக்கு வந்தே பாரத் ரயில் இயக்க வலியுறுத்தல்

தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னைக்கு வந்தே பாரத் ரயில் இயக்க வலியுறுத்தல்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு