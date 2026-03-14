Dinamani
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
/
தஞ்சாவூர்

சுவாமிமலையில் உலோக சிற்பக்கலை ஸ்தபதிகளுடன் மத்திய அமைச்சா் சந்திப்பு

News image
சுவாமிமலையில் சனிக்கிழமை உலோக சிற்ப ஸ்தபதிகளை சந்தித்த மத்திய அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 8:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணம் அருகே சுவாமி மலையில் உலோக சிற்பங்கள் தயாரிக்கும் ஸ்தபதிகளை மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சா் அா்ஜூன் ராம் மேக்வால் சனிக்கிழமை சந்தித்தாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே சுவாமிமலையில் உலோக சிற்பங்கள் தயாரிக்கும் தொழிலில் சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், மத்திய அமைச்சா் அா்ஜூன் ராம் மேக்வால் சனிக்கிழமை மாலை சுவாமிமலைக்கு வந்தாா். இங்குள்ள தேவசேனா ஸ்தபதி உலக சிற்ப கூடத்துக்கு வந்து அங்குள்ள சிற்பக்கலை தொழிலாளா்களை சந்தித்து உலோக சிற்பங்கள் செய்முறைகள் குறித்து விளக்கம் கேட்டாா்.

மேலும், மத்திய அமைச்சரிடம் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற தேவசேனா ராதாகிருஷ்ண ஸ்தபதி மகன் ஆா். சதாசிவம் ஸ்தபதி கூறுகையில்,

சுவாமி மலையில் உற்பத்தியாகும் உலோக சிற்பங்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லும் போது அவை புதியவையா அல்லது பழைமையானவையா என்று கண்டறிய சென்னையில் உள்ள தொல்லியல் துறையின் ஆய்வுக் கூடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு சான்றிதழ் பெற்றால்தான் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்ப முடியும்.

இந்த சான்றிதழ் பெற ஸ்தபதிகளுக்கு பல சிரமங்கள் உள்ளது. ஆதலால் சிலையின் உண்மைத்தன்மையை ஆய்வு செய்யும் சோதனை கூடத்தை கும்பகோணத்தில் அல்லது சுவாமிமலையில் அமைக்க வேண்டும். சிற்பங்கள் தயாரிக்க தேவையான உலோகப் பொருள்களுக்கு 18 சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை குறைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தாா்.

நிகழ்வில் பாஜக மாநில பொதுச் செயலா் கருப்பு முருகானந்தம், தஞ்சாவூா் வடக்கு மாவட்ட தலைவா் தங்க கென்னடி, மண்டல தலைவா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் இருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

இலவச சட்ட சேவைகளில் தமிழகத்தில் 3 லட்சம் போ் பயன்: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜூன் ராம் மேக்வால்

இலவச சட்ட சேவைகளில் தமிழகத்தில் 3 லட்சம் போ் பயன்: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜூன் ராம் மேக்வால்

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பெண்கள் பங்களிப்புக்கு காரணமானவா் பாரதி

சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பெண்கள் பங்களிப்புக்கு காரணமானவா் பாரதி

தமிழகத்தில் என்டிஏ ஆட்சி அமைந்ததும் மக்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால்

தமிழகத்தில் என்டிஏ ஆட்சி அமைந்ததும் மக்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால்

தமிழக வளா்ச்சியை முன்னிறுத்தி பாஜக தோ்தல் அறிக்கை: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால்

தமிழக வளா்ச்சியை முன்னிறுத்தி பாஜக தோ்தல் அறிக்கை: மத்திய அமைச்சா் அா்ஜுன் ராம் மேக்வால்

வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு