தஞ்சாவூர்

அனுமதியின்றி கள் விற்ற 4 போ் கைது

பாபநாசம் வட்டம், அம்மாபேட்டை காவல் சரக பகுதிகளில் அனுமதியின்றி கள் விற்பனை செய்த நான்கு பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:03 pm

பாபநாசம் வட்டம், அம்மாபேட்டை காவல் சரக பகுதிகளில் அனுமதியின்றி கள் விற்பனை செய்த நான்கு பேரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

அம்மாபேட்டை பகுதிகளில் கள் இறக்கி விற்பனை செய்வதாக அம்மாபேட்டை காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற காவல் உதவி ஆய்வாளா் சசிகுமாா் தலைமையிலான போலீஸாா், கள் இறக்கி விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த ராஜபாளையம், சொக்கநாதன் புதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த கடற்கரை ஆண்டிமகன் முருகன் (27), என்பவரிடமிருந்து 100 பாட்டில் கள்ளை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதே போல் பூண்டி மேல தோப்பு பகுதியில் ராஜபாளையம், சொக்கநாதன் புதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் குமாா் மகன் விக்னேஷ் (19), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த காளிமுத்து மகன் கருப்புசாமி (29 ), இருவரும் அரசு அனுமதியின்றி கள் இறக்கி விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தனா். அவா்களிடமிருந்த 100 பாட்டில் கள்ளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல் புளியக்குடி தென்கொண்டாா் இருப்பு பகுதியில் ராஜபாளையம், மேலவரகுண ராமாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த கந்தப்பன் மகன் கடற்கன்னி (61), என்பவா் கள் விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தாா். அவரிடமிருந்த 100 பாட்டில் கள்ளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். தொடா்ந்து மேற்கண்ட நான்கு போ் மீதும் வழக்குப் பதிந்த போலீஸாா் அவா்களை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
