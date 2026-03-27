சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த தொழிலாளிக்கு தஞ்சாவூா் நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது.
தஞ்சாவூா் மகா்நோன்புசாவடி ஆடக்காரத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரவிச்சந்திரன் (40). தொழிலாளியான இவா் கடந்த ஜனவரி 10 ஆம் தேதி 13 வயதுடைய மனநலன் குன்றிய சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தாா்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயாா் கொடுத்த புகாரின்பேரில் போக்சோ சட்டத்தில் தஞ்சாவூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து ரவிச்சந்திரனை கைது செய்தனா்.
இது தொடா்பாக தஞ்சாவூா் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தொடா்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெ. தமிழரசி, குற்றவாளி ரவிச்சந்திரனுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 4 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசிடமிருந்து ரூ. 8 லட்சம் பெற்றுத் தருமாறும் காவல் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டாா்.
வழக்குப் பதியப்பட்டு 50 வேலை நாள்களுக்குள் தண்டனை பெற்றுத் தந்த அரசு வழக்குரைஞா் சசிரேகா, நகரக் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஆா். சோமசுந்தரம், தலைமைக் காவலா் புகழேஸ்வரி ஆகியோரை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. இராஜாராம் பாராட்டினாா்.
வீடியோக்கள்
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நீளிரா டிரெய்லர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...