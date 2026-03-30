தஞ்சாவூா் தொகுதி த.வெ.க. வேட்பாளா் இரா. விஜய் சரவணன்!
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:05 pm
பெயா்: இரா. விஜய் சரவணன்
பிறந்த தேதி: 14.1.1976
வயது: 50
கல்வித் தகுதி: பி.பி.ஏ.,
ஜாதி: வாணிய செட்டியாா்
பெற்றோா்: இராஜகோபால் - பஞ்சவா்ணம்
குடும்பம்: மனைவி-ஜெயலட்சுமி, மகன்-சஞ்சய்குமாா்
சொந்த ஊா்: கரந்தை, தஞ்சாவூா்
தொழில்: சாக்கு வணிகம்
கட்சிப் பொறுப்பு: தவெக மத்திய மாவட்டச் செயலா்
