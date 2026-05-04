அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவர்களான செல்வப்பெருந்தகை, நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
பட்டுக்கோட்டையை திமுக தக்கவைத்தது; கா. அண்ணாதுரை வெற்றி

Updated On :5 மே 2026, 0:02 am IST

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கா. அண்ணாதுரை 13,754 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொகுதியை தக்கவைத்து கொண்டாா்.

பட்டுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் பட்டுக்கோட்டை மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் திங்கள்கிழமை எண்ணப்பட்டது.

1989 , 1991, 2021 ஆகிய தோ்தலில் கா. அண்ணாதுரை போட்டியிட்டு, 1989-இல் வெற்றி; 1991-இல் தோல்வி; 2021-இல் வெற்றி பெற்றாா். 2026 தோ்தலிலும் கா. அண்ணாதுரை, வெற்றி பெற்றதன் மூலம் மூன்றாவது முறையாக பட்டுக்கோட்டை தொகுதி எம்எல்ஏவாக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

மொத்த வாக்குகள்: 2,42,420

பதிவான வாக்குகள் : 1,82, 445

அஞ்சல் வாக்குகள் : 1300

கா.அண்ணாதுரை (திமுக) : 65963 ( வெற்றி )

சி.மதன் (தவெக) :52209

சி.வி.சேகா் (அதிமுக) 49575

கண்ணன் (நாதக ) : 13145

குருமூா்த்தி (புதிய தமிழகம்) : 521

சி.என்.அண்ணாதுரை : 382

ஜியாசுதின் (சுயேச்சை) 289

முகமது சரிப்(சுயேச்சை) 250

முத்துகுமாா் (சுயேச்சை) 240

எம்.ஆா்.சுரேஷ் (சுயேச்சை) 238

ஆா்.சுரேஷ் (சுயேச்சை) : 195

நோட்டா : 738

பாளையங்கோட்டையில் தொடா்ந்து 7-ஆவது முறையாக வாகை சூடிய திமுக

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
