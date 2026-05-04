பட்டுக்கோட்டையை திமுக தக்கவைத்தது; கா. அண்ணாதுரை வெற்றி

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கா. அண்ணாதுரை 13,754 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொகுதியை தக்கவைத்து கொண்டாா்.
பட்டுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் பட்டுக்கோட்டை மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் திங்கள்கிழமை எண்ணப்பட்டது.
1989 , 1991, 2021 ஆகிய தோ்தலில் கா. அண்ணாதுரை போட்டியிட்டு, 1989-இல் வெற்றி; 1991-இல் தோல்வி; 2021-இல் வெற்றி பெற்றாா். 2026 தோ்தலிலும் கா. அண்ணாதுரை, வெற்றி பெற்றதன் மூலம் மூன்றாவது முறையாக பட்டுக்கோட்டை தொகுதி எம்எல்ஏவாக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
மொத்த வாக்குகள்: 2,42,420
பதிவான வாக்குகள் : 1,82, 445
அஞ்சல் வாக்குகள் : 1300
கா.அண்ணாதுரை (திமுக) : 65963 ( வெற்றி )
சி.மதன் (தவெக) :52209
சி.வி.சேகா் (அதிமுக) 49575
கண்ணன் (நாதக ) : 13145
குருமூா்த்தி (புதிய தமிழகம்) : 521
சி.என்.அண்ணாதுரை : 382
ஜியாசுதின் (சுயேச்சை) 289
முகமது சரிப்(சுயேச்சை) 250
முத்துகுமாா் (சுயேச்சை) 240
எம்.ஆா்.சுரேஷ் (சுயேச்சை) 238
ஆா்.சுரேஷ் (சுயேச்சை) : 195
நோட்டா : 738
