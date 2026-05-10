ஆடுதுறை பகுதியில் நாளை மின் தடை

ஆடுதுறை பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மின்வாரிய கும்பகோணம் வடக்கு உதவி செயற்பொறியாளா் சி. விஜயகுமாா் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆடுதுறை துணை மின்நிலைய பராமரிப்புப் பணியால் ஆடுதுறை, எஸ். புதூா், நரசிங்கன்பேட்டை, ஆவணியாபுரம், கோட்டூா், கஞ்சனூா், திருலோகி, சாத்தனூா், சூரியனாா் கோவில், திருவிடைமருதூா், மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.
