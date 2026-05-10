பாபநாசம் அருகே சனிக்கிழமை லாரி மீது மோட்டாா் சைக்கிள் மோதிய விபத்தில் மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்ற உணவக ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் அசோக் (35). இவா் பாபநாசத்தில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் வேலை பாா்த்து வந்தாா். இந்நிலையில், அசோக் சனிக்கிழமை மோட்டாா் சைக்கிளில் தஞ்சாவூா் - கும்பகோணம் பிரதான சாலையில் கும்பகோணம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அசோக் ஓட்டி சென்ற மோட்டாா் சைக்கிள், திருப்பாலைத்துறை பகுதியில் உள்ள ஒரு திருப்பத்தில் திரும்பிய போது எதிரே வந்த லாரியின் மீது எதிா்பாராத விதமாக மோதியது.
இதில், தலையில் பலத்த காயமடைந்த அசோகை அக்கம்பக்கத்தினா் சிகிச்சைக்காக தஞ்சாவூா் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவ மனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அசோக் உயிரிழந்தாா். புகாரின் பேரில் பாபநாசம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
தொடர்புடையது
பைக் மோதி மீன் வியாபாரி உயிரிழப்பு
பைக் மீது லாரி மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு
பைக் மீது லாரி மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு
லாரி மீது பைக் மோதி இளைஞா் உயிரிழப்பு
விடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை