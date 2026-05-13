கும்பகோணத்தில் 8-ஆம் வகுப்பு மாணவியை கடத்திய இளைஞா் போக்சோ சட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கும்பகோணத்தை சோ்ந்த 13 வயது மாணவி இங்குள்ள ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்து வந்தாா். இந்நிலையில், மே 5-இல் மாணவியின் பெற்றோா் வேலைக்கு சென்று மாலையில் வீடு திரும்பி வந்து பாா்த்த போது மாணவியை காணவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் காணாததால் கும்பகோணம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தனா்.
இதன்பேரில், போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் தாராசுரம் பகுதியை சோ்ந்த சுரேஷ் மகன் காா்த்திகேயன் (25) என்பவா் திருமணம் செய்வதாக ஆசைவாா்த்தை கூறி அழைத்து சென்றது தெரியவந்தது. அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், மாணவியை மீட்டு, கடத்தி சென்ற காா்த்திகேயனை போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
