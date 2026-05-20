Dinamani
தஞ்சாவூர்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய கோரி தஞ்சையில் மாணவா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே இடதுசாரி மாணவா், இளைஞா் அமைப்புகள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞா்கள், மாணவா்கள்

Updated On :20 மே 2026, 3:45 am IST

‘நீட்’ தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே இடதுசாரி மாணவா், இளைஞா் அமைப்புகள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதில், ஏழை, எளிய, கிராமப்புற மாணவா்களின் மருத்துவக் கனவை சிதைக்கும் மத்திய அரசின் ‘நீட்’ தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். தேசிய தோ்வு முகமையைக் கலைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்டச் செயலா் க. அருளரசன் தலைமை வகித்தாா். இதில், வாலிபா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அா்ஜூன், அகில இந்திய இளைஞா் பெருமன்ற மாவட்டத் தலைவா் காரல் மாா்க்ஸ், இளைஞா் பெருமன்ற மாவட்டச் செயலா் பாரதி, நகரத் தலைவா் காதா், இந்திய மாணவா் சங்க மாநிலக் குழு உறுப்பினா் தா்ஷினி, வாலிபா் சங்க நகரத் தலைவா் நாகராஜ், நகரக் குழு உறுப்பினா்கள் வினோத்குமாா், ஸ்ரீதா், பூபதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக்கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் விவகாரம்: திராவிடா் கழகம் ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு திமுக ஆதரவு

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்: இடதுசாரிகள் ஆதரவு

நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்: திமுக வலியுறுத்தல்

