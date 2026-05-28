Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
தஞ்சாவூர்

ஆதிகும்பேசுவர சுவாமி கோயிலில் திருக்கல்யாண விழா

கும்பகோணத்திலுள்ள மந்திரபீடேசுவரி மங்களாம்பிகை உடனாகிய ஆதிகும்பேசுவர சுவாமி கோயிலில் புதன்கிழமை திருக்கல்யாண விழா நடைபெற்றது.

News image

ஆதிகும்பேசுவர சுவாமி கோயிலில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற திருக்கல்யாண விழாவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்த சுவாமி-அம்பாள்.

Updated On :28 மே 2026, 3:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணத்திலுள்ள மந்திரபீடேசுவரி மங்களாம்பிகை உடனாகிய ஆதிகும்பேசுவர சுவாமி கோயிலில் புதன்கிழமை திருக்கல்யாண விழா நடைபெற்றது.

முன்னதாக, செவ்வாய்க்கிழமை அம்மன் தவக்கோலத்தில் இருந்தபோது சிவபெருமான் காட்சியளிக்கும் நிகழ்வும், இரவு நிச்சயதாா்த்த நிகழ்வும் நடைபெற்றன. புதன்கிழமை காலையில் பக்தா்கள் சீா்வரிசை எடுத்துவர, சுவாமியும் அம்பாளும் மாலை மாற்றும் நிகழ்வும், வேள்வியும், திருமாங்கல்யாணதாரணமும் நடைபெற்றது. திருமண நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

திருமண விழாவில் பங்கேற்ற பக்தா்களுக்கு விருந்தும், தாம்பூல பிரசாத பை மற்றும் மங்கலப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன. இரவில் திருமண மறைச்சடங்கு, நலுங்கு, ஊஞ்சல் வெளிப்பிரகார உலா நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, மே 30-ஆம் தேதி வரை இரவில் திருமண மறைச்சடங்குகள் நடைபெறவுள்ளன.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 31) காலையில் சுவாமியும் அம்பாளும் காவிரிக்கரையில் உள்ள பகவத் படித்துறைக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளுகின்றனா். அங்கு தீா்த்தவாரி நடைபெறுகிறது. தீா்த்தவாரி முடிந்தவுடன் சங்கர மடத்தில் எழுந்தருளுகின்றனா். சிறப்பு பூஜைகள் முடிந்த பின் கோயிலுக்கு செல்கின்றனா். இரவு இந்திர விமானத்தில் புறப்பாடு நடைபெறுகிறது. ஜூன் 1-இல் சுத்தாபிஷேகத்துடன் விழா நிறைவடைகிறது.

Story image

தொடர்புடையது

பஞ்சவா்ண சுவாமி கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

பஞ்சவா்ண சுவாமி கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

உடையபிராட்டி அம்மன் கோயிலில் தேரோட்ட விழா

உடையபிராட்டி அம்மன் கோயிலில் தேரோட்ட விழா

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பேரஸ்வரா் கோயில் திருக்கல்யாண உற்சவம்

காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பேரஸ்வரா் கோயில் திருக்கல்யாண உற்சவம்

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK