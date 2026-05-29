Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
தஞ்சாவூர்

தொழில் நல்லுறவு விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு

தமிழ்நாடு அரசின் தொழிலாளா் துறை வழங்கும் தொழில் நல்லுறவு விருது பெற விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மே 2026, 5:42 am IST

Syndication

தமிழ்நாடு அரசின் தொழிலாளா் துறை வழங்கும் தொழில் நல்லுறவு விருது பெற விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தஞ்சாவூா் தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (சமரசம்) கோ. ராமு தெரிவித்திருப்பது: தமிழ்நாடு அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பணியாளா்களிடையே தொழில் நல்லுறவை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தொழில் நல்லுறவைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் பணியில் சிறந்து விளங்கும் நிா்வாகத்தினா் மற்றும் தொழிற்சங்க அமைப்புகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் வகையில் தொழில் நல்லுறவு பரிசுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பரிசு பெறுபவா்களுக்கு கேடயம், பரிசுத் தொகை, தகுதி சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

தமிழ்நாடு அரசின் தொழிலாளா் துறை வாயிலாக வழங்கப்படவுள்ள 2021 முதல் 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தொழில் நல்லுறவு விருதுக்கு நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய இறுதி நாள் ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது விண்ணப்பிக்கும் காலம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான விண்ணப்பங்களை தொழிலாளா் துறையின் வலைதளத்திலிருந்து ட்ற்ற்ல்ள்://ஜ்ஜ்ஜ்/ப்ஹக்ஷா்ன்ழ்.ற்ட்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய்/ஞ்ண்ழ்ஹ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது ஒருங்கிணைந்த தொழிலாளா் துறை அலுவலகக் கட்டடத்திலுள்ள தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் (சமரசம்) அலுவலகத்தை அணுகி விண்ணப்பங்களைப் பெற்று நிறைவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044 - 24320887 விரிவாக்கம் 108 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம்.

தொடர்புடையது

அமைச்சா்கள் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன் பொறுப்பேற்பு - முதல்வா் விஜய் நேரில் வாழ்த்து

அமைச்சா்கள் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன் பொறுப்பேற்பு - முதல்வா் விஜய் நேரில் வாழ்த்து

பருத்தி இறக்குமதிக்கான சுங்க வரியை நீக்க மத்திய அமைச்சா்களுடன் ஆலோசனை

பருத்தி இறக்குமதிக்கான சுங்க வரியை நீக்க மத்திய அமைச்சா்களுடன் ஆலோசனை

முதல்வரின் ஜோதிடருக்கு அரசுப் பதவி! அறிவியல் இயக்கம் கண்டனம்!

முதல்வரின் ஜோதிடருக்கு அரசுப் பதவி! அறிவியல் இயக்கம் கண்டனம்!

மே தினம்: விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு

மே தினம்: விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK