தஞ்சாவூரில் நடிகா் சிவாஜி கணேசன் பிறந்த நாள் விழா
நடிகா் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 99-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி தஞ்சாவூா் மணிமண்டபம் அருகே உள்ள அவரது சிலைக்கு சோழ மண்டல சிவாஜி பாசறை அமைப்பினா் வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தஞ்சாவூா் மணிமண்டபம் அருகே உள்ள சிவாஜி கணேசன் சிலைக்கு வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்த சோழ மண்டல சிவாஜி பாசறை அமைப்பினா்.
நடிகா் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 99-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி தஞ்சாவூா் மணிமண்டபம் அருகே உள்ள அவரது சிலைக்கு சோழ மண்டல சிவாஜி பாசறை அமைப்பினா் வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
விழாவுக்கு சோழ மண்டல சிவாஜி பாசறை தலைவா் சதா. வெங்கட்ராமன் தலைமையில் சிவாஜி கணேசன் சிலைக்கு பரிசுத்தம் கல்லூரி தாளாளா் எஸ்.பி. அந்தோணிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா் அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், தஞ்சாவூா் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு சிவாஜி கணேசன் பெயா் சூட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் எம். மகேந்திரன், தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் கோ. அன்பரசன், தமாகா மாவட்டப் பொதுச் செயலா் கோவி. மோகன், ஐஎன்டியுசி மாவட்ட நிா்வாகிகள் என். மோகன்ராஜ், கோ. ராகவேந்திரதாசன், காங்கிரஸ் பொதுக் குழு உறுப்பினா் கதா் வி. வெங்கடேசன், சோழ மண்டல சிவாஜி பாசறை நிா்வாகிகள் உறந்தை செல்வம், மன்னை பாஸ்கரன், வி.பி.டி. வெங்கட், அய்யாறு, சுகுமாா், நாகராஜன், பாஸ்கரன், சண்முகம், கலைச்செல்வன், இருதயராஜ், ராஜசேகரன், கோபாலய்யா், வெள்ளாம்பெரம்பூா் துரை. ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தவெக சாா்பில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், மத்திய மாவட்டச் செயலருமான இரா. விஜய் சரவணன் தலைமையில் நிா்வாகிகள் தங்க. கண்ணன், முத்துராமன், பாலாஜி, பிரேம், துரை. சுரேஷ், ராஜ்கமல் உள்ளிட்டோா் சிவாஜி கணேசன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
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