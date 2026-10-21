உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்த பெண்ணின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பேராவூரணி அருகே புனல்வாசல் கிராமத்தில் விபத்தில் சிக்கி மூளைச் சாவடைந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானம் அளிக்கப்பட்டன. அவரது உடலுக்கு அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பேராவூரணி அருகே புனல்வாசல் கிராமத்தில் விபத்தில் சிக்கி மூளைச் சாவடைந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானம் அளிக்கப்பட்டன. அவரது உடலுக்கு அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
புனல்வாசல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த தனிஸ்லாஸின் மகளும், ஆரோக்கியசாமியின் மனைவியுமான புனிதா ஜெயசீலி (53) உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னை வடபழனியிலுள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் கடந்த 20-ஆம் தேதி மூளைச்சாவு அடைந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். அவரின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய குடும்பத்தினா் ஒப்புதல் அளித்தனா்.
இதையடுத்து, அவரது கல்லீரல், இதயம், சிறுகுடல், சிறுநீரகங்கள், கணையம், கருவிழிகள், நுரையீரல், இதய வால்வு ஆகிய 8 உறுப்புகள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டு, உறுப்பு மாற்றுக்காக காத்திருக்கும் நோயாளிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, அவரது உடல் புனல்வாசலுக்கு புதன்கிழமை கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு எம்எல்ஏ என். அசோக்குமாா், அரசு சாா்பில் பட்டுக்கோட்டை வட்டாட்சியா் அகத்தியன், திருச்சிற்றம்பலம் சரக வருவாய் ஆய்வாளா் மற்றும் கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இறுதிச் சடங்கில் திரைப்பட இயக்குநா் இரா.சரவணன், மருத்துவா் துரை. நீலகண்டன் மற்றும் திரளான உறவினா்கள், கிராம மக்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினா்.
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