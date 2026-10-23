வறட்சி பாதிப்பை அறிவிக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
தஞ்சாவூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கோட்டாட்சியா் ப. நித்யா மற்றும் விவசாயிகள்.
தஞ்சாவூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கோட்டாட்சியா் ப. நித்யா மற்றும் விவசாயிகள்.
கா்நாடக அரசைப் போன்று தமிழக அரசும் வறட்சி பாதிப்பை அறிவித்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தஞ்சாவூா் கோட்டாட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
தஞ்சாவூா் கோட்டாட்சியா் ப. நித்யா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்திய கருத்துகள்:
அம்மையகரம் ஏ.கே.ஆா். ரவிச்சந்தா்: குறுவை சாகுபடியை இழந்து, சம்பா சாகுபடியும் செய்ய இயலாமல் பொருளாதார நிலையில் பின்தங்கி வாழ்க்கையை நடத்தவே சிரமப்படும் விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு ஏக்கருக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் கௌரவ நிதியுதவி வழங்க வேண்டும்.
பெரமூா் ஆா். அறிவழகன்: சம்பா நடவு செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு தொகுப்பு திட்டத்தைத் தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும். விவசாயப் பணிக்கு குறிப்பாக களை எடுக்கும் பணிக்கு 125 நாள் பணியாளா்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும்.
ராயமுண்டான்பட்டி வெ. ஜீவக்குமாா்: கா்நாடக அரசு முன்கூட்டியே வறட்சி பாதிப்பு என பல வட்டங்களை அறிவித்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் பட்டியல் தந்துள்ளது. இதேபோல, தமிழக அரசும் வறட்சி பாதிப்பை அறிவித்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
தோழகிரிப்பட்டி பி. கோவிந்தராஜ்: தமிழக முதல்வா் தோ்தலில் அளித்த வாக்குறுதிப்படி, சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையான தள்ளுபடியும், பெரிய விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதத் தள்ளுபடியும் செய்யப்படும் என்பதை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் நான்காம் கட்டமாக போராடுகின்றனா். இந்நிலையில் விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்களை அழைத்து அமைச்சா்கள் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையில், அதிகபட்சம் ரூ. 75 ஆயிரம் தள்ளுபடி என அறிவித்திருப்பது ஏற்புடையதாக இல்லை.
வடக்கூா் எல். பழனியப்பன்: ஆற்றில் தண்ணீா் இல்லாததால், நாள்தோறும் 20 மணிநேரம் மும்முனை மின்சாரம் வழங்க வேண்டும். அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் வரை இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.
வெள்ளம்பெரம்பூா் துரை. ரமேஷ்: பூதலூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட ஆச்சாம்பட்டியில் உள்ள தேவரடி ஊருணி என்கிற பொல்லாங்குளத்தைச் சுற்றியுள்ள 18 கிராமங்களுக்கும் முக்கியமான நீா் ஆதாரமாக உள்ளது. ஆனால், இதன் நீா் வழித் தடம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால், இக்குளத்துக்கு நீா் வரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்.
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