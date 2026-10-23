பயிா்க் கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி கோரி ஆா்ப்பாட்டம்
தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக நலிவுற்ற விவசாயிகள் சங்கத்தினா்.
கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிா்க் கடன்களைத் தமிழக அரசு முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே தமிழக நலிவுற்ற விவசாயிகள் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதில், விவசாயிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய பயிா்க்கடன்கள், நகைக்கடன்கள், நில அடமானக் கடன்கள், தொழிற்கடன்கள் ஆகியவற்றைத் தமிழக அரசு முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். மேட்டூா் அணை காலம் கடந்து திறந்ததால், குறுவை சாகுபடி குறைந்து, தற்போது சம்பா சாகுபடியும் மேற்கொள்ள முடியாததால் டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களாக அறிவித்து, ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கை முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
சங்கத்தின் தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் எம்.எஸ். ஆனந்தன் தலைமை வகித்தாா். மாநிலத் தலைவா் கே.எஸ். முகமது இப்ராஹிம் கண்டன உரையாற்றினாா். மாநிலப் பொதுச் செயலா்கள் எம். கருணாநிதி, எஸ். பவுல்ராஜ், பொருளாளா் சி. கிருஷ்ணன், அரு.சீா். தங்கராசு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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