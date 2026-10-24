வடகிழக்கு பருவ மழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சா் ர.வினோத் ஆய்வு
வடகிழக்கு பருவ மழையை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
அமைச்சர் வினோத்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவ மழையை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
கும்பகோணம் மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட கே.எம்.எஸ். நகா், மருத்துவா் மூா்த்தி ரோடு, செக்கா ஊரணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அமைச்சா் நேரில் பாா்வையிட்டாா்.
மேலும், வாய்க்கால்களில் உள்ள அடைப்புகளை அகற்றி தூா்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.ரேவதி, கோட்டாட்சியா் வி.எம்.திருமலை, மாநகராட்சி ஆணையா் கே.எம்.சுதா உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.
முன்னதாக அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: விவசாயிகளுக்கான நிவாரண தொகை கிடைப்பதில் சில இடங்களில் குறைபாடுகள் உள்ளது, அது விரைவில் சரி செய்யப்படும். நீா்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மழையால் விளைபொருள்கள் பாதிக்கப்பட்டால் வேளாண் அலுவலா்கள் நேரில் ஆய்வு செய்து சேதமடைந்த பயிா்கள் குறித்து கணக்கீடு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளோம் என்றாா்.
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