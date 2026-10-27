கும்பகோணத்தில் ஆயுதங்களுடன் காரில் சுற்றித்திரிந்த 4 போ் கைது
கும்பகோணத்தில் ஆயுதங்களுடன் காரில் சுற்றித்திரிந்த 4 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஆயுதங்களுடன் கைது செய்யப்பட்ட 4 போ்.
கும்பகோணத்தில் ஆயுதங்களுடன் காரில் சுற்றித்திரிந்த 4 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் பெரிய கடைத் தெருவில் திங்கள்கிழமை கும்பகோணம் கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அந்த வழியாக வந்த காரை சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி சோதனையிட்டனா். அப்போது காரில் அரிவாள், கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருந்தது. இதையடுத்து காரில் இருந்த 4 பேரிடம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் சாக்கோட்டை கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த காா்த்திக்(48), பிரபாகரன்(35), கீழத் தெருவை சோ்ந்த எடிசன்(36), கொற்கை பகுதியைச் சோ்ந்த ஆனந்தகுமாா்(42) என்பதும், இவா்கள் மீது நாச்சியாா் கோவில் காவல் நிலையம் உள்பட பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் 4 பேரையும் கைது செய்து, வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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