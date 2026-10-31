சாலைகளில் சுற்றித் திரிந்த மாடுகளின் உரிமையாளா்களுக்கு அபராதம் விதிப்பு
கும்பகோணம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் சுற்றித்திரிந்த 15 மாடுகளை சுகாதாரத் துறையினா் பிடித்து அதன் உரிமையாளா்களுக்கு மொத்தம் ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் சுற்றித்திரிந்த 15 மாடுகளை சுகாதாரத் துறையினா் பிடித்து அதன் உரிமையாளா்களுக்கு மொத்தம் ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனா்.
கும்பகோணம் மாநகராட்சிப் பகுதியில் பொது மக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் வகையில் முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தெருக்களில் மாடுகள் சுற்றித் திரிந்தன.
மாடுகளைப் பாதுகாப்பாக வீடுகள் மற்றும் சொந்த இடங்களில் மட்டுமே வளா்க்க வேண்டும் என்றும், சாலைகளில் திரிய விடக்கூடாது, மீறினால் மாடுகள் பிடிக்கப்பட்டு பசு பாதுகாப்பு மையத்தில் ஒப்படைக்கப்படும் என்று ஆணையா் கே.சுதா ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தாா்.
இந்நிலையில், முக்கிய தெருக்கள் மற்றும் சாலைகளில் சுற்றித் திரிந்த 15 மாடுகளை மாநகராட்சி பணியாளா்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பிடித்தனா். இதில், மாடுகளுக்கு உரிமைகோரி வந்த 4 மாடுகளின் உரிமையாளா்களுக்கு மொத்தம் ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு உடனடியாக வசூல் செய்யப்பட்டது.
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