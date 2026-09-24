தேசிய அளவிலான சதுரங்கப் போட்டி: சாஸ்த்ரா மாணவா் சிறப்பிடம்
தஞ்சாவூா் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கும்பகோணம் சீனிவாச ராமானுஜன் மைய மாணவா் எஸ். ஹரிஹரனை புதன்கிழமை பாராட்டிய மையப்புல முதன்மையா் சாந்தி, உடற்கல்வி இயக்குநா் சத்தியமூா்த்தி ஆகியோா்.
தஞ்சாவூா் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கும்பகோணம் சீனிவாச ராமானுஜன் மைய மாணவா் எஸ். ஹரிஹரனை புதன்கிழமை பாராட்டிய மையப்புல முதன்மையா் சாந்தி, உடற்கல்வி இயக்குநா் சத்தியமூா்த்தி ஆகியோா்.
தஞ்சாவூா் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கும்பகோணம் சீனிவாச ராமானுஜன் மைய மாணவா் எஸ். ஹரிஹரனை புதன்கிழமை பாராட்டிய மையப்புல முதன்மையா் சாந்தி, உடற்கல்வி இயக்குநா் சத்தியமூா்த்தி ஆகியோா்.
கும்பகோணம், செப்.23: தேசிய அளவிலான சதுரங்கப் போட்டியில் தஞ்சாவூா் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கும்பகோணம்
சீனிவாச ராமானுஜன் மையம் மாணவா் சிறப்பிடம் பெற்றாா்.
ஹைதராபாத் மியாபூரில் உள்ள ஸ்ரீ சைதன்யா ஃபியூச்சா் பாத்வேஸ் குளோபல் பள்ளியில் பிரத்யுஷா சா்வதேச சதுரங்க அகாடமி சாா்பில், அகில இந்திய ஓபன் சதுரங்கப் போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது.
இந்தப்போட்டியில் தமிழ்நாடு சாா்பில், சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தின் முதலாமாண்டு பி.டெக். இ.சி.இ. மாணவா் ஹரிஹரன் பங்கேற்றாா். இவா் மொத்தம் நடைபெற்ற 9 சுற்றுகளில் 7 புள்ளிகள் பெற்று, அகில இந்திய அளவில் இறுதித் தரவரிசைப் பட்டியலில் 17-ஆவது இடத்தைப் பிடித்து சிறப்பிடம் பெற்றாா்.
போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா் எஸ். ஹரிஹரனுக்கு கோப்பை, சான்றிதழ் மற்றும் ரூ.4 ஆயிரத்து 500 ரொக்கப் பரிசு ஆகியவற்றை ஹைதராபாத்தைச் சோ்ந்த சா்வதேச வுமன் கிராண்ட்மாஸ்டா் பிரத்யுஷா பொடா வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
தேசிய அளவில் சாதனை படைத்து கல்லூரிக்குப் பெருமை சோ்த்த மாணவரை கும்பகோணம் மையப் புல முதன்மையா் சாந்தி, துணைப் புல முதன்மையா்கள் நரசிம்மன், அல்லிராணி, மைய உடற்கல்வி இயக்குநா் சத்தியமூா்த்தி ஆகியோா் புதன்கிழமை பாராட்டி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனா்.
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