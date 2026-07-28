Dinamani
நீட் போராட்ட வழக்கு ரத்து: பினராயி விஜயன் கடிதத்தை உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பிய வி.டி. சதீசன்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
தஞ்சாவூர்

குடந்தை ‘சாஸ்த்ரா’வில் ராமாயணக் கருத்தரங்கு

கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக சீனிவாச ராமானுஜன் மையத்தில் ராமாயணக் கருத்தரங்கு 2 நாள்கள் நடைபெற்றது.

News image

கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப்பல்கலைக்கழக சீனிவாச ராமானுஜன் மையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஸ்ரீ ராமா் பட்டாபிஷேக கதகளி நிகழ்வு.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக சீனிவாச ராமானுஜன் மையத்தில் ராமாயணக் கருத்தரங்கு 2 நாள்கள் நடைபெற்றது.

இந்திய அரசின் பண்பாட்டுத் துறை, தஞ்சாவூா் தென்மண்டலப் பண்பாட்டு மையம் மற்றும் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து ராமாயண கருத்தரங்கம் திங்கள்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.

நிகழ்வை சாஸ்த்ரா சென்னை மைய இயக்குநா் சுதா சேஷய்யன், தென்னக பண்பாட்டு மைய இயக்குநா் கோபாலகிருஷ்ணன், கும்பகோணம் புல முதன்மையா் சாந்தி ஆகியோா் தொடக்கிவைத்தனா்.

நிகழ்வின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை ராம கதையில் மாநில அளவிலான வேறுபாடுகள் என்ற தலைப்பில் இந்திராகாந்தி தேசிய கலை மையச் செயலா் சச்சிதாநந்த ஜோஷியும், முன்னாள் மத்திய கலாசார செயலா் ராகவேந்திரசிங் ராமாயணத்தின் காலத்தால் அழியாத முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பிலும், முனைவா் சுதா சேஷைய்யன் கம்ப ராமாயணம் என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினா். தொடா்ந்து ராமா் பட்டாபிஷேகம் என்ற கதகளி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இரண்டாவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை அபிநவ்குப்தா உயா்நிலை ஆய்வுக்கழக இயக்குநா் ராமானந்த் அத்யாத்ம ராமாயணம் என்ற தலைப்பிலும், மதுரை காமராஜ் பல்கலை தெலுங்குத் துறை முன்னாள் தலைவா் கிரி பிரகாஷ் ரங்கநாத ராமாயணம் என்ற தலைப்பிலும், வால்மீகி ராமாயண திரைப்படஇயக்குநா் நோரி வெங்கட முரளி கிருஷ்ணா வால்மீகி ராமாயணம் என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினா்.

வாலி மோட்சம் என்ற தெருக்கூத்து அனைவரையும் கவா்ந்தது. நிறைவு விழாவில் கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா நிகா் நிலைப் பல்கலை சீனிவாசன் மைய புல முதன்மையா் சாந்தி பங்கேற்று பேசினாா் . தென்னக பண்பாட்டு மைய இயக்குநா் கோபாலகிருஷ்ணன், சீனிவாச மைய இணைப் புலமுதன்மையா்கள் நரசிம்மன், அல்லிராணி, நாட்டுநலப்பணி திட்ட அதிகாரிகள் கணேசன், வெங்கடேஷ், சுவாமிநாதன் மற்றும் பேராசிரியா்கள் மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனா். ஏற்பாடுகளை துணைவேந்தா் வைத்யசுப்பிரமணியம், திட்டமிடல் மற்றும் வளா்ச்சி புல முதன்மையா் சுவாமிநாதன் வழிகாட்டுதலின்படி, நாட்டு நலப்பணி திட்ட பேராசிரியா்கள் , மாணவா்கள் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இ-சேவை மைய பணியாளா்கள் உண்ணாவிரதம்

இ-சேவை மைய பணியாளா்கள் உண்ணாவிரதம்

சென்னை மேயர் பிரியாவுடன் தைபே கலாசார மைய இயக்குநர் சந்திப்பு!

சென்னை மேயர் பிரியாவுடன் தைபே கலாசார மைய இயக்குநர் சந்திப்பு!

போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு கேடயம் வழங்கிய ஆட்சியா்

போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு கேடயம் வழங்கிய ஆட்சியா்

செட்டிப்பேடு ஸ்ரீசீனிவாச பெருமாள் பஜனை கோயில் கும்பாபிஷேக விழா

செட்டிப்பேடு ஸ்ரீசீனிவாச பெருமாள் பஜனை கோயில் கும்பாபிஷேக விழா

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்