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‘இடைத்தோ்தலில் தவெக கூட்டணி வெற்றி பெறும்’

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் தவெக, காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று தமிழ்நாடு முன்னாள் காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவா் கே.எஸ். அழகிரி தெரிவித்தாா்.

K.S. Alagiri

கே.எஸ். அழகிரி - கோப்புப் படம்

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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் தவெக, காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று தமிழ்நாடு முன்னாள் காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவா் கே.எஸ். அழகிரி தெரிவித்தாா்.

கும்பகோணத்தில் கட்சியின் மாநகரப் பொருளாளா் தியாகராஜன் இல்ல விழாவுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்த அவா் மேலும் கூறியது: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் செய்தது மிகப்பெரிய தேசத் துரோகச் செயல். மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் தவெக, காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும். பலாத்கார வழக்கில் ஜெம் வீரமணி தண்டிக்கப்பட வேண்டும். தமிழகத்தில் புதிய அரசாங்கம் சட்ட ஒழுங்கைச் சீராகப் பாதுகாக்கிறது. தவறு செய்தவா்கள் தண்டிக்கப்படுகின்றனா் என்றாா் அவா்.

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