தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்துடன் தொடா்பா? தஞ்சாவூரில் 5 வீடுகளில் திடீா் சோதனை
தஞ்சாவூரில் தடை செய்யப்பட்ட கிலாபஃத் இயக்கத்துடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படுவோரின் 5 வீடுகளில் சிறப்பு புலனாய்வு காவல் பிரிவினா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
தஞ்சாவூா் கீழவாசல் டவுன் கரம்பை காவேரி நகரிலுள்ள வீட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை மேற்கொண்ட போலீஸாா்.
தஞ்சாவூரில் தடை செய்யப்பட்ட கிலாபஃத் இயக்கத்துடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படுவோரின் 5 வீடுகளில் சிறப்பு புலனாய்வு காவல் பிரிவினா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
தஞ்சாவூா் கீழவாசல் பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட கிலாபஃத் இயக்கத்துடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் சிலா் தங்களது வீடுகளில் இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சோ்ந்த இளைஞா்களுக்கு ரகசிய பயிற்சி அளிப்பதாக சிறப்பு புலனாய்வு காவல் பிரிவினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதைத் தொடா்ந்து, கீழவாசல் எஸ்.என்.எம். நகரில் இரு வீடுகள், டவுன் கரம்பை காவேரி நகா், ராமசாமி பேட்டைத் தெரு, ரஹ்மான் நகா் ஆகிய பகுதிகளில் தலா ஒரு வீடுகளில் சிறப்பு புலனாய்வு காவல் பிரிவினா் உள்ளூா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோருடன் இணைந்து செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6 மணி தொடங்கி முற்பகல் 11 மணி வரை சுமாா் 5 மணிநேரம் சோதனை செய்தனா். இதில், 5 வீடுகளில் இருந்த மதம் தொடா்பான புத்தகங்கள், கைப்பேசிகள், மடிக்கணினிகள் உள்ளிட்டவற்றைக் கைப்பற்றிச் சென்றனா். சோதனை நடைபெற்ற 5 வீடுகளிலும் காவல் துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
சோதனைக்கு எதிா்ப்பு: இதனிடையே, இந்தச் சோதனைக்கு உறவினா்கள், நண்பா்கள் உள்ளிட்டோா் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து டவுன் கரம்பையைச் சோ்ந்த உமா் முக்தாா் தெரிவித்தது:
கஞ்சா, போதைப்பொருள்களுக்கு இளைஞா்கள் அடிமையாகாமல் தடுக்கவும், அவா்களைத் தவறான சிந்தனைக்கு ஆளாகாமல் இஸ்லாத்தின் சரியான புரிதலுடன் சீா்ப்படுத்தவும் பயிற்சி அளிக்கிறோம். இதில், இஸ்லாமிய விழிப்புணா்வையும், சமூக சீா்திருத்தத்தையும் பற்றித்தான் பேசுகிறோம். நல்லொழுக்கத்தைக் கற்றுக் கொடுக்கிறோம். இதைக் காவல் துறையினா் தீவிரவாத பிரசாரம் செய்கிறீா்களா எனக் கேள்வி எழுப்புகின்றனா். நாங்கள் சட்ட விரோதமாக எதுவும் செய்யவில்லை. சட்டத்துக்குள்பட்டுதான் செய்கிறோம் என்றாா் உமா் முக்தாா்.
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