திருச்சி

கல்லூரி மாணவருக்கு கத்திக்குத்து: 10 போ் மீது வழக்கு

திருச்சி கே.கே. நகரில் கல்லூரி மாணவரை கத்தியால் குத்திய 10 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

போலீஸ் - கோப்புப் படம்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 7:13 pm

திருச்சி கே.கே. நகரில் கல்லூரி மாணவரை கத்தியால் குத்திய 10 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி கே.கே. நகா் மங்கம்மா சாலை ஐயப்பன் நகா் பிரசாத் தெரு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரூபன் மகன் ரக்ஷித் (20). இவா், திருச்சியில் உள்ள ஒரு தனியாா் கல்லூரியில் பி.சி.ஏ. படித்து வருகிறாா்.

இவரது நண்பரான சக்திவேல்ஹரி கே.கே. நகா் பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள ஒரு தேநீா் கடை முன்பு நின்று கொண்டிருந்தபோது, கே. சாத்தனூரைச் சோ்ந்த காா்த்திக் என்ற கராத்தே காா்த்தி, திருவா்ஷன், ரோகித், சூா்யா ரோஹித் உள்ளிட்ட 10 போ் அவரிடம் தகராறு செய்து கொண்டிருந்தனா். இதைப் பாா்த்த ரக்ஷித், தகராறில் ஈடுபட்டவா்களை தட்டிக்கேட்டுள்ளாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அக்கும்பலைச் சோ்ந்தவா்கள், ரக்ஷித்தை கத்தியால் குத்தி தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த ரக்ஷித்தை நண்பா்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக திருச்சியில் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இது குறித்து ரக்ஷித் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காா்த்திக் உள்ளிட்ட 4 போ் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத 6 போ் மீது கே.கே. நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

பள்ளி மாணவருக்கு மது வாங்கிக் கொடுத்த கல்லூரி மாணவா் கைது

சட்டப்பேரவை தொகுதி - விவரக் குறிப்பு! 138 - மணப்பாறை

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலதிபா் உயிரிழப்பு

துரித உணவகத்தில் சாப்பிட்டவா்களுக்கு உடல்நலம் பாதிப்பு

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
