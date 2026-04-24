திமுக கூட்டணியே வெற்றி பெறும்: கே.எம். காதா் மொகிதீன்

திமுக கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image

திருச்சி காஜாமியான் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வியாழக்கிழமை வாக்களித்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

திருச்சி கிழக்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட காஜாமியான் மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் குடும்பத்தினருடன் தனது வாக்கைப் பதிவு செய்த பிறகு, செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:

திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் போட்டியிடும் வாணியம்பாடி, பாபநாசம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் எங்கள் வேட்பாளா்கள் அமோக வெற்றி பெறுவா்.

200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் கிடைக்கும் வெற்றி செய்தி திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும்.

தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை, திராவிட மாடல் ஆட்சிதான் முதல் முனை. நான்கு முனை, ஐந்து முனை என்பதெல்லாம் இல்லை. நான் வாக்களித்துள்ள திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மட்டுமல்லாது, தமிழகம் முழுவதும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியே நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.

பேராசிரியா் காதா் மொய்தீன் வாக்கு சேகரிப்பு!

பாபநாசத்தில் கே.எம். காதா்மொகிதீன் பிரசாரம்

ஆலங்காயத்தில் பழச்சாறு தொழிற்சாலை: இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளா்!

முஸ்லிம் வாக்குகள் சிதறாது: இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் கே. எம். காதர் மொகிதீன்

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

