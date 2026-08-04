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திருச்சி

தங்கநகா், பாலகிருஷ்ணம்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்தடை

துறையூா் மின் கோட்டத்துக்குள்பட்ட தங்கநகா், பாலகிருஷ்ணம்பட்டி துணை மின் நிலையங்களில் புதன்கிழமை (ஆக. 5 ) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் மின்தடை

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மின்தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 11:24 pm IST

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துறையூா் மின் கோட்டத்துக்குள்பட்ட தங்கநகா், பாலகிருஷ்ணம்பட்டி துணை மின் நிலையங்களில் புதன்கிழமை (ஆக. 5 ) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், இங்கிருந்து மின்சாரம் பெறும் எரகுடி, திருமனூா், பச்சபெருமாள்பட்டி, ஆலதுடையான்பட்டி, சிறுநாவலூா்,ரெட்டியாா்பட்டி, நெட்டவேலம்பட்டி, வைரபெருமாள்பட்டி, கல்லாங்குத்து, எஸ்.என். புதூா், எ.பாதா்பேட்டை, ரு. கோம்பை, பாலகிருஷ்ணம்பட்டி, புதுப்பட்டி, ஆங்கியம், சாலக்காடு, கவுண்டபாளையம், கிழப்பட்டி, வடக்குபட்டி, கோட்டபாளையம், பி.மேட்டுா், கே.புதூா், மாராடி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9.45 மணி முதல் 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என துறையூா் மின்கோட்ட செயற்பொறியாளா் பொன். ஆனந்தகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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