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டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்ததாக அறிவிக்கக்கோரி இந்திய கம்யூ. ஆா்ப்பாட்டம்

டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்கக்கோரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பில் திருச்சியில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

திருச்சி ஆட்சியரகம் அருகே வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

Published On :50 வினாடிகள் முன்பு

டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்கக்கோரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பில் திருச்சியில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மாவட்ட நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ஏ. அஞ்சுகம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயலா் எஸ். சிவா, மாவட்ட நிா்வாக் குழு உறுப்பினா் க. சுரேஷ் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா். டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவித்து விவசாயிகளுக்கு ஏக்கா் ஒன்றுக்கு ரூ. 30 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும். விவசாயத் தொழிலாளா்களுக்கு நிவரணமாக ரூ.15 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். விவசாயிகளின் பயிா் கடன், நகைக்கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்திட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

மேட்டூா் அணை திறக்கப்படாததால் குறுவை சாகுபடி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்கான மாற்றுத் திட்டங்களை தமிழக அரசு உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும். சம்பாவுக்கு தண்ணீா் வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஆா்ப்பாட்டத்தில், கட்சியின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்கள் என 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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