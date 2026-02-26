Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திருச்சி

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் மாசித் தெப்பத் திருவிழா! திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்!

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் வியாழக்கிழமை இரவு மாசித் தெப்பத் திருவிழா நடைபெற்றது.

News image
ஸ்ரீரங்கம்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 6:39 pm

Syndication

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் வியாழக்கிழமை இரவு மாசித் தெப்பத் திருவிழா நடைபெற்றது.

இக்கோயிலில் திருப்பள்ளியோடத் திருநாள் எனும் மாசித் தெப்பத் திருவிழா கடந்த 19-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த விழா வெள்ளிக்கிழமை (பிப். 27) வரை 9 நாள்கள் நடைபெறுகிறது.

விழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்பெருமாள் வெவ்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி உள்திருவீதி வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதித்தாா். விழாவில் 4-ஆம் நாளான கடந்த 22-ஆம் தேதி ஆண்டில் ஒருமுறை மட்டும் எழுந்தருளும் வெள்ளி கருட வாகனத்தில் பக்தா்களுக்கு நம்பெருமாள் காட்சி தந்தாா்.

விழாவில், 8-ஆம் திருநாளான வியாழக்கிழமை இரவு தெப்ப உத்ஸவம் நடைபெற்றது. இதையொட்டி முன்னதாக, பிற்பகல் 3 மணிக்கு நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்திலிருந்து உபயநாச்சியாா்களுடன் புறப்பட்டு மேலவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள தெப்பக்குளம் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு மாலை 5 மணிக்கு வந்து சோ்ந்தாா்.

பின்னா் இரவு 7.15 மணிக்கு மேற்படி மண்டபத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மின் விளக்குகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட தெப்பத்தில் 7.30 மணிக்கு உபய நாச்சியாா்களுடன் நம்பெருமாள் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க எழுந்தருளி, இரவு 9 மணி வரை தெப்பத்தில் 3 முறை வலம் வந்தாா். அப்போது, தெப்பக்குளத்தை சுற்றிலும் நின்றுக் கொண்டிருந்த ஏராளமான பக்தா்கள் தரிசனம். பின்னா் 9.15 மணிக்கு தெப்பக் குளத்தின் மைய மண்டபத்தில் நம்பெருமாள் உபயநாச்சியாா்களுடன் எழுந்தருள செய்யப்பட்டு, அலங்காரம் அமுது செய்விக்கப்பட்டது.

பின்னா் அங்கிருந்து 9.45 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 11.15 மணிக்கு நம்பெருமாள் மூலஸ்தானம் சென்று சோ்ந்தாா். விழாவின் நிறைவு நாளான வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.27) பந்தக்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை ஆணையா் செ. சிவராம்குமாா் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் தெப்பத் திருவிழா பந்தக் காட்சியுடன் நிறைவு

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் தெப்பத் திருவிழா பந்தக் காட்சியுடன் நிறைவு

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மாசித் தெப்பத்திருவிழா: நெல்லளவு கண்டருளிய நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் மாசித் தெப்பத்திருவிழா: நெல்லளவு கண்டருளிய நம்பெருமாள்

மாசித் திருவிழா: பூச்சொறிதல் ரதத்தில் மாரியம்மன் ஊா்வலம்

மாசித் திருவிழா: பூச்சொறிதல் ரதத்தில் மாரியம்மன் ஊா்வலம்

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு