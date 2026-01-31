தமிழகத்தில் மருத்துவக் கட்டமைப்பு அபரிமித வளா்ச்சி: நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் பேச்சு!
இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் மட்டும்தான் மருத்துவக் கட்டமைப்பு அபரிமிதமான வளா்ச்சியைப் பெற்றிருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி பெரியாா் மருந்தியியல் கல்லூரியில் கல்லூரியின் நிறுவனா் தலைவா் கி. வீரமணி தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி அமைச்சா் மா. சுப்பிரமணியன் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் மருத்துவக் கட்டமைப்பின் வளா்ச்சி முதல்வரின் சிறப்பு மருத்துவ திட்டங்களால்தான் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி உலகின் 70 நாடுகளில் இருந்து ஆண்டுக்கு 15 லட்சம் போ் மருத்துவச் சுற்றுலாவாக தமிழகத்துக்கு வந்து சிகிச்சை பெற்றுச் செல்கின்றனா். மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்களில் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சைதாப்பேட்டையில் ரூ.417 கோடியில் குழந்தைகளுக்கான உயர்ரக மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் தயாராகவுள்ளது. தொற்றுநோய் சிகிச்சையில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழகத்தைத் தோ்வு செய்து ஐ.நா. சபை விருது வழங்கியுள்ளது.
மருத்துவத் துறையில் காலிப் பணியிடங்களே இல்லாத நிலையை உருவாக்கும் வகையில் மருத்துவம், மருத்துவம் சாரா பணியிடங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பூா்த்தி செய்யப்படுகின்றன. அந்த வகையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 38,274 போ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
கிராமச் சுகாதார செவிலியா்கள் 3 ஆயிரம் போ் விரைவில் பணி ஆணை பெறவுள்ளனா். இந்தாண்டு இறுதி வரை எவ்வளவு காலிப் பணியிடங்கள் உருவாகும் என்பதைக் கணக்கிட்டு 1,100 மருத்துவா்களை புதிதாக தோ்வு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் அண்மையப் புள்ளி விவர அறிக்கையில் இந்தியாவில் உயா்கல்வியில் சோ்க்கை எண்ணிக்கை 28.4 சதமாக உள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமிழகத்தில் உயா்கல்வி சோ்க்கை 47 விழுக்காடுக்கு மேல் உயா்ந்துள்ளது.
மருத்துவம், மருத்துவம்சாரா துறையில் பட்டம் பெறுவோருக்கு அரசு, தனியாா் துறைகள் மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளிலும் ஏராளமாக வேலைவாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன என்றாா் அமைச்சா்.
கல்லூரி நிறுவனத் தலைவா் கி. வீரமணி பேசுகையில், இன்றைய தலைமுறை பயன்படுத்தும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் சாத்தியமாகும் என்பதை முன்பே கணித்துக் கூறியவா் பெரியாா்.
அறிவியலும், விஞ்ஞானமும்தான் மனிதனை அடுத்தகட்ட வளா்ச்சியை நோக்கி உந்துகின்றன. எனவே, செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்திக் கொள்ள நாம் அனைவரும் தயாராக வேண்டும் என்றாா் அவா்.
விழாவில், பெரியாா் மணியம்மை நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழக இணை துணைவேந்தா் ஆா். மல்லிகா, பெரியாா் மருந்தியல் கல்லூரியின் ஆட்சிமன்றக் குழு உறுப்பினா்கள் க. கோவிந்தராஜ், ஆா். தங்காத்தாள், கல்லூரி முதல்வா் இரா. செந்தாமரை, கல்வி ஆலோசகா் வீ. அன்புராஜ், துணை முதல்வா் கோ. கிருஷ்ணமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
2 முனைவா் பட்ட ஆராய்ச்சியாளா்கள், 26 முதுநிலை மருந்தியல் மாணவா்கள், 97 இளநிலை மருந்தியல் மாணவா்கள் என இருபாலருமாக 125 போ் பட்டம் பெற்றனா். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற்றோருக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் உள்ளிட்ட பதக்கங்களும், பரிசுத் தொகைகளும் வழங்கப்பட்டன.