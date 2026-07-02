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திருச்சி

திருச்சி அருகே 5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

திருச்சி அருகே விற்பனைக்கு வைத்திருந்த ரூ.1.25 லட்சம் மதிப்பிலான 5 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

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Updated On :2 ஜூலை 2026, 5:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி அருகே விற்பனைக்கு வைத்திருந்த ரூ.1.25 லட்சம் மதிப்பிலான 5 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

திருச்சி மாவட்டம், ராம்ஜி நகா் பகுதியில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக எடமலைபட்டிப்புதூா் போலீஸாருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளா் சிவசுப்பிரமணியன் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, ராம்ஜி நகா் மில் காலனி பொதுக் கழிப்பறை அருகே கஞ்சா விற்ற நபா், போலீஸாரை பாா்த்ததும் கஞ்சா பொட்டலங்களை அங்கேயே போட்டுவிட்டு தப்பினாா்.

இதையடுத்து, போலீஸாா் ரூ.1.25 லட்சம் மதிப்பிலான 5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, இதுதொடா்பாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த எம். உதயகுமாா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்றவா் கைது: திருச்சி உறையூா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதி மளிகை கடையில் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் அய்யப்பன் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, பாண்டமங்கலம் பகுதி மளிகைக் கடையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 9.4 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, கடை உரிமையாளரான அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஆா். ஸ்டீபன்ராஜ் (41) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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